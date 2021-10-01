Николай Басков и Любовь Успенская спели о своей «Большой любви»

Николай Басков и Любовь Успенская спели о своей «Большой любви»

Николай Басков и Любовь Успенская устроили премьеру дуэта на стихи Михаила Гуцериева «Большая любовь».

Автором музыки стала композитор Виктория Кохана. Живьем «Большая любовь» впервые прозвучала на юбилейном вечере Баскова в рамках «Новой волны-2021». Николай Басков признался, что долго не решался попробовать себя в подобном музыкальном жанре, но втайне всегда желал это сделать, чтобы взойти на трон короля шансона.

В этой композиции, по словам ее создателей, передан трепет возвращения глубокого чувства - любви, возродившейся после угасания, ощущаемой иногда лишь во снах, но не потерянной навсегда.

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