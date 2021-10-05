Саруханов и Серебренников помянут Талькова в Доме кино

08:20 5.10.2021

Концерт памяти Игоря Талькова «Живите, не бойтесь и верьте. Я с вами!» состоится в Доме кино в Москве.

В этот день отметят скорбную дату — 30 лет со дня убийства Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года. В Доме кино соберется артистический бомонд, чтобы почтить его память и сказать слова благодарности в адрес поэта и композитора.

В концерте примут участие российские кинематографисты, актеры и музыканты, среди которых Игорь Саруханов, Полина Елисейская, Евгений Соломин, Паскаль, Иван Якушин, Александр Еловских, Лариса Шахворостова, Алексей Гоман, Леонид Серебренников, Татьяна Филимонова, Анна Сизова, Владимир Нелюбин и др.

