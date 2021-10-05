Саруханов и Серебренников помянут Талькова в Доме кино

Саруханов и Серебренников помянут Талькова в Доме кино

Концерт памяти Игоря Талькова «Живите, не бойтесь и верьте. Я с вами!» состоится в Доме кино в Москве.

В этот день отметят скорбную дату — 30 лет со дня убийства Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года. В Доме кино соберется артистический бомонд, чтобы почтить его память и сказать слова благодарности в адрес поэта и композитора.

В концерте примут участие российские кинематографисты, актеры и музыканты, среди которых Игорь Саруханов, Полина Елисейская, Евгений Соломин, Паскаль, Иван Якушин, Александр Еловских, Лариса Шахворостова, Алексей Гоман, Леонид Серебренников, Татьяна Филимонова, Анна Сизова, Владимир Нелюбин и др.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Чемодан. Вокзал. Куда?»: молодые ученые бегут за границу от бюрократических пр
«Чемодан. Вокзал. Куда?»: молодые ученые бегут за границу от бюрократических препон
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
«Угрозы национальной безопасности: в Белоруссии программист и КГБшник застрелили
«Угрозы национальной безопасности»: в Белоруссии программист и КГБ-шник застрелили друг друга
Историческая память или кривое зеркало?
Избранное
Наращивание волос
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
Сколько хранить маринованное мясо?
Эдуард Худайнатов: биографические сведения
Fetal Decay «Born To Suck. Demo 2020» (CD+медиатор, нашивка, магнит и наклейка)
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
«Он вечно ищет свет, предпочитая тьму»: скромное обаяние Валентина Гафта
Минское приземление и двойные стандарты «людей со светлыми лицами»
Обзор игры The Outer Worlds