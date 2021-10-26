Владимир Путин дал Наталье Орейро российское гражданство
Звезда фильма «Дикий ангел» из Уругвая Наталья Орейро получила российское гражданство.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, гражданство России получил сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.
Певица и актриса изъявила желание получить российское гражданство еще в 2020 году, когда, она, в частности, зажигательно спела на русском «Здесь птицы не поют». Российские поклонники так любят Орейро, что подарили ей уже примерно полтора десятка паспортов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто эта женщина, и что она спела?
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Недавно набрел на группу Polyphia. Инструментальная, новаторская . Рваный ритм, интересные приемы игры, и попытка в рок перенести стилистику и страсть в духе Пьяцоллы с его взлётами и падениями.
Кому хочу, тому и дам, а захочу - отберу. Интересно, а при настоящем царе такое тоже было?
В СССР тоже был такой по фамилии хрущев: когда по пьяни раздавал ордена Ленина и звания Героя Советского Союза. Правда его сумели сотоварищи быстро убрать, но стихи в памяти сохранились.
"Живет в песках и жрет от пуза
Полуфашист, полуэсер,
Герой Советского Союза
Гамаль Абдель на-всех-Насер".
Армянам и азербайджанцам тоже быстро российские паспорта дают,чтобы они метиловой водкой россиян травили.
... так низко ценится, что его раздают кому ни попадя?
Дык она же это гражданство в гробу видала. Скажи еи, что для начала, просто просьбу написать надо. Будет смеха на ТВ в разных шоу, по всеи планете. А тем надо, пусть по орбите бегают.