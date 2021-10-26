Владимир Путин дал Наталье Орейро российское гражданство

Владимир Путин дал Наталье Орейро российское гражданство

Звезда фильма «Дикий ангел» из Уругвая Наталья Орейро получила российское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, гражданство России получил сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

Певица и актриса изъявила желание получить российское гражданство еще в 2020 году, когда, она, в частности, зажигательно спела на русском «Здесь птицы не поют». Российские поклонники так любят Орейро, что подарили ей уже примерно полтора десятка паспортов. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2021, 16:15
    Гость: Иван Иваныч

    Кто эта женщина, и что она спела?
    ___
    Недавно набрел на группу Polyphia. Инструментальная, новаторская . Рваный ритм, интересные приемы игры, и попытка в рок перенести стилистику и страсть в духе Пьяцоллы с его взлётами и падениями.

  2. 26.10.2021, 15:46
    Гость: Евгений В

    Кому хочу, тому и дам, а захочу - отберу. Интересно, а при настоящем царе такое тоже было?
    В СССР тоже был такой по фамилии хрущев: когда по пьяни раздавал ордена Ленина и звания Героя Советского Союза. Правда его сумели сотоварищи быстро убрать, но стихи в памяти сохранились.
    "Живет в песках и жрет от пуза
    Полуфашист, полуэсер,
    Герой Советского Союза
    Гамаль Абдель на-всех-Насер".

  3. 26.10.2021, 15:36
    Гость: известно что

    Армянам и азербайджанцам тоже быстро российские паспорта дают,чтобы они метиловой водкой россиян травили.

  5. 26.10.2021, 15:18
    Гость: www

    Дык она же это гражданство в гробу видала. Скажи еи, что для начала, просто просьбу написать надо. Будет смеха на ТВ в разных шоу, по всеи планете. А тем надо, пусть по орбите бегают.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Неудобная правда: вакцина не спасает, власти в агонии
Неудобная правда: вакцина не спасает, власти в агонии
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Куда идут русские и не пора ли создавать RLM?
МВД объявило в розыск Савельева, передавшего видеозаписи пыток заключенных
Избранное
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
Как использовать специи? 5 необходимых специй
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
«Дагестанский прыжок» и его последствия
«Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Деятели культуры бьют тревогу из-за обязательной вакцинации
О концепции государственной политики исторической памяти
Врачи Волгодонска выявили у призывников эндокринные нарушения из-за неправильного питания
«Ногу Свело!» сыграли единственный концерт отмененного по звонку тура
Заядлая путешественница Юлия Чичерина