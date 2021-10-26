Владимир Путин дал Наталье Орейро российское гражданство

08:30 26.10.2021

Звезда фильма «Дикий ангел» из Уругвая Наталья Орейро получила российское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, гражданство России получил сын знаменитости Мерлин, рожденный в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

Певица и актриса изъявила желание получить российское гражданство еще в 2020 году, когда, она, в частности, зажигательно спела на русском «Здесь птицы не поют». Российские поклонники так любят Орейро, что подарили ей уже примерно полтора десятка паспортов.