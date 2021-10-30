Выходит в свет книга журналиста KM.RU о группе «Сектор Газа»

00:56 30.10.2021

Книга «Юрий Хой и группа «Сектор Газа» выйдет в свет в издательстве «АСТ».

В книге раскрывается феномен воронежской группы «Сектор Газа» на основе интервью музыкантов «золотого состава», последнего директора группы Алексея Привалова, вдовы Юрия Хоя Галины Клинских и дочери Ирины Клинских. В книге приведены ранее не публиковавшиеся свидетельства о Юрии Хое (Клинских) его коллег по сцене Валерия Скородеда («Монгол Шуудан») и Вадима Степанцова («Бахыт Компот»).

Весомый вклад в издание внесли лидер группы «Сектор Газовой Атаки» Сергей Кимцов, плотно общавшийся с лидером «Сектора Газа» в его последние годы жизни, и организатор крупных фестивалей памяти Юрия Хоя Александр Кузьмичев.

Особое внимание в книге уделяется патриотическим взглядам Юрия Хоя, а также его отношению к Православию, войне в Чечне, Владимиру Жириновскому, эмиграции и многим другим вещам. Книга включает множество уникальных фотографий, в том числе — и ранее не обнародованных.

Автор книги — Денис Ступников, кандидат филологических наук, руководитель разделов Музыка, Кино и Книги мультипортала KM.RU.

Выход книги планируется к концертам «Сектора Газа» с голограммой Юрия Хоя в московском клубе Adrenaline Stadium 4 и 5 декабря 2021 года.