Выходит в свет книга журналиста KM.RU о группе «Сектор Газа»

Выходит в свет книга журналиста KM.RU о группе «Сектор Газа»

Книга «Юрий Хой и группа «Сектор Газа» выйдет в свет в издательстве «АСТ».

В книге раскрывается феномен воронежской группы «Сектор Газа» на основе интервью музыкантов «золотого состава», последнего директора группы Алексея Привалова, вдовы Юрия Хоя Галины Клинских и дочери Ирины Клинских. В книге приведены ранее не публиковавшиеся свидетельства о Юрии Хое (Клинских) его коллег по сцене Валерия Скородеда («Монгол Шуудан») и Вадима Степанцова («Бахыт Компот»).

Весомый вклад в издание внесли лидер группы «Сектор Газовой Атаки» Сергей Кимцов, плотно общавшийся с лидером «Сектора Газа» в его последние годы жизни, и организатор крупных фестивалей памяти Юрия Хоя Александр Кузьмичев.

Особое внимание в книге уделяется патриотическим взглядам Юрия Хоя, а также его отношению к Православию, войне в Чечне, Владимиру Жириновскому, эмиграции и многим другим вещам. Книга включает множество уникальных фотографий, в том числе — и ранее не обнародованных.

Автор книги — Денис Ступников, кандидат филологических наук, руководитель разделов Музыка, Кино и Книги мультипортала KM.RU.

Выход книги планируется к концертам «Сектора Газа» с голограммой Юрия Хоя в московском клубе Adrenaline Stadium 4 и 5 декабря 2021 года.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2021, 13:42
    Гость: Помним группу Сектор газа!

    Скоро Новый Год!
    --
    Здравствуй Дедушка Мороз!
    Борода из ваты
    Ты подарки нам привёз?
    П....аз горбатый!
    --
    Александр из Берлина

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