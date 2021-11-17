«Муз-ТВ» оштрафовали на 1 млн руб. за пропаганду нетрадиционных отношений

«Муз-ТВ» отштрафуют на миллион за пропаганду нетрадиционных отношений

Телеканалу «Муз-ТВ» назначили в судебном порядке  штраф в миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Такой вердикт вынес Басманный суд Москвы 17 ноября 2021 года. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России.

В октябре этого года на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Четвертого июня во время трансляции премии «Муз-ТВ 2021» телеканал показал блогера Даню Милохина в розовом мини-платье, а певца Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна в образе молодоженов. В итоге общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию по статье о гей-пропаганде, а Роскомнадзор сообщил, что проверит эфир телеканала. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.11.2021, 15:42
    Гость: Павел__

    По нормальному-то, штрафовать за пропаганду нетрадиционных отношений по миллиону рублей каждый раз - надо всех депутанов-едорасов. "Нетрадиционное отношение к полному нулю" - у них в каждом выступлении...

  4. 17.11.2021, 13:49
    Гость: Григорьев

    Это им, что слону дробина. Даже гордиться будут, что пострадали за дело голубых. Борьбу надо вести настоящую, а не опереточную.

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