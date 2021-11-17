«Муз-ТВ» оштрафовали на 1 млн руб. за пропаганду нетрадиционных отношений
Телеканалу «Муз-ТВ» назначили в судебном порядке штраф в миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Такой вердикт вынес Басманный суд Москвы 17 ноября 2021 года. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России.
В октябре этого года на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Четвертого июня во время трансляции премии «Муз-ТВ 2021» телеканал показал блогера Даню Милохина в розовом мини-платье, а певца Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна в образе молодоженов. В итоге общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию по статье о гей-пропаганде, а Роскомнадзор сообщил, что проверит эфир телеканала.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Филя-то баба -- под ручку идёт! ))) Ну румын, ну .....!
Закрыть их. Ничего народ не потеряет.
По нормальному-то, штрафовать за пропаганду нетрадиционных отношений по миллиону рублей каждый раз - надо всех депутанов-едорасов. "Нетрадиционное отношение к полному нулю" - у них в каждом выступлении...
Это им, что слону дробина. Даже гордиться будут, что пострадали за дело голубых. Борьбу надо вести настоящую, а не опереточную.