«Муз-ТВ» оштрафовали на 1 млн руб. за пропаганду нетрадиционных отношений

13:37 17.11.2021

Телеканалу «Муз-ТВ» назначили в судебном порядке штраф в миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Такой вердикт вынес Басманный суд Москвы 17 ноября 2021 года. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России.

В октябре этого года на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Четвертого июня во время трансляции премии «Муз-ТВ 2021» телеканал показал блогера Даню Милохина в розовом мини-платье, а певца Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна в образе молодоженов. В итоге общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию по статье о гей-пропаганде, а Роскомнадзор сообщил, что проверит эфир телеканала.