Премию «Муз-ТВ» проверят на пропаганду наркотиков и гомосексуализма
Роскомнадзор проанонсировал проверку прошедшей в выходные премии МУЗ-ТВ на гей-пропаганду.
Ведомство смутило появление кортежа с Филиппом Киркоровым в костюме молодоженов с певцом Давой и в сопровождении мускулистых полуобнаженных мужчин, певец Даня Милохин в меросексуальном костюме и блогер Игорь Синяк в женском платье, сообщает РБК. На предмет пропаганды будут проанализированы видеозаписи премии.
Роскомнадзор собирается сделать взыскание организаторам мероприятия «Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции «6+». В данном случае, полагаем, следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства», — добавили в ведомстве.
Моргенштерн © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Присутствовала в церемонии вручения и наркотическая тема. Так, «Лучшим исполнителем» был признан Артур Пирожков (Александр Ревва). Но не согласившийся с такими итогами рэпер Моргенштерн (который приехал на церемонию в инвалидной коляске) устроил скандал. Организаторы ж ему порекомендовали пройти тест на наркотики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А чего там проверять ? И так известно, что среди этой богемы такой братии полно. Некоторые и не скрывают этого.
Враги развращают наших детей! Они убивают будущее нашей страны. Россию вымарывают из настоящего и будущего, из спорта и культуры, чтобы и воспоминаний не осталось... Кто защитит?
с бабой своей надо под ручку ходить!
"Звезды" РФ, не знаю как у других, но у меня вызывают только чувство отвращения, особенно которые часто мелькают на экранах ТВ и компьютеров, они уже не похожи на людей, а на каких то не земных животных. Называть их не буду, сами их знаете.