Премию «Муз-ТВ» проверят на пропаганду наркотиков и гомосексуализма

Премию «Муз-ТВ» проверят на пропаганду наркотиков и гомосексуализма

Роскомнадзор проанонсировал проверку прошедшей в выходные премии МУЗ-ТВ на гей-пропаганду.

Ведомство смутило появление кортежа с Филиппом Киркоровым в костюме молодоженов с певцом Давой и в сопровождении мускулистых полуобнаженных мужчин, певец Даня Милохин в меросексуальном костюме и блогер Игорь Синяк в женском платье, сообщает РБК. На предмет пропаганды будут проанализированы видеозаписи премии.

Роскомнадзор собирается сделать взыскание организаторам мероприятия «Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции «6+». В данном случае, полагаем, следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства», — добавили в ведомстве.

Моргенштерн © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Присутствовала в церемонии вручения и наркотическая тема. Так, «Лучшим исполнителем» был признан Артур Пирожков (Александр Ревва). Но не согласившийся с такими итогами рэпер Моргенштерн (который приехал на церемонию в инвалидной коляске) устроил скандал. Организаторы ж ему порекомендовали пройти тест на наркотики.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 19:31
    Гость: Stalker

    А чего там проверять ? И так известно, что среди этой богемы такой братии полно. Некоторые и не скрывают этого.

  2. 09.06.2021, 16:05
    Гость: #тваюжмать!!!

    Враги развращают наших детей! Они убивают будущее нашей страны. Россию вымарывают из настоящего и будущего, из спорта и культуры, чтобы и воспоминаний не осталось... Кто защитит?

  4. 09.06.2021, 15:01
    Гость: Евгений В

    "Звезды" РФ, не знаю как у других, но у меня вызывают только чувство отвращения, особенно которые часто мелькают на экранах ТВ и компьютеров, они уже не похожи на людей, а на каких то не земных животных. Называть их не буду, сами их знаете.

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