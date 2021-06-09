Премию «Муз-ТВ» проверят на пропаганду наркотиков и гомосексуализма

13:15 9.06.2021

Роскомнадзор проанонсировал проверку прошедшей в выходные премии МУЗ-ТВ на гей-пропаганду.

Ведомство смутило появление кортежа с Филиппом Киркоровым в костюме молодоженов с певцом Давой и в сопровождении мускулистых полуобнаженных мужчин, певец Даня Милохин в меросексуальном костюме и блогер Игорь Синяк в женском платье, сообщает РБК. На предмет пропаганды будут проанализированы видеозаписи премии.

Роскомнадзор собирается сделать взыскание организаторам мероприятия «Следует также отметить, что на афишах премии организаторами указан знак информационной продукции «6+». В данном случае, полагаем, следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства», — добавили в ведомстве.

Моргенштерн © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Присутствовала в церемонии вручения и наркотическая тема. Так, «Лучшим исполнителем» был признан Артур Пирожков (Александр Ревва). Но не согласившийся с такими итогами рэпер Моргенштерн (который приехал на церемонию в инвалидной коляске) устроил скандал. Организаторы ж ему порекомендовали пройти тест на наркотики.

