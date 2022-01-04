«Горшенев» (акустика), 15 января, «16 тонн»

Акустический концерт группы «Горшенев» состоится в клубе «16 тонн» 15 января 2022 года.

По словам Алексея Горшенева, он с недавних пор начал играть со своим проектом концерты ради более тесного общения с залом.

На акустическом выступлении в Москве он ответит на вопросы зрителей, а также сыграет такие редкие песни, как «Ангелы с грязным лицом», «Сказка», «Дельфин»; композиции на стихи Сергея Есенина «Дорогая» и «Костер», а также не звучащие на электрических концертах такие арии из зонг-оперы «Короля и шута» «Тодд», как «Почему ты жива?». Начало в 20.00.

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