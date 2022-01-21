Концерт The Beatles на крыше выйдет в российский прокат

Концерт The Beatles на крыше выйдет в российский прокат

Фильм, посвященный легендарному концерту The Beatles на крыше, выйдет в России в ограниченный прокат эксклюзивно в кинотеатрах IMAX.

Показы документальной картины «The Beatles: Get Back – Концерт на крыше» стартуют в кинозалах IMAX 11 февраля 2022 года. Сам концерт состоялся на крыше штаб-квартиры Apple Corps на Сэвил-Роу в Лондоне 30 января 1969 года.

«Я в восторге от того, что «The Beatles: Get Back – Концерт на крыше» будет показан в формате IMAX на таком огромном экране, — говорит режиссер и продюсер Питер Джексон. Это последний концерт The Beatles, и это идеальный способ увидеть и услышать его».

Концерт, который полностью представлен в оригинальном документальном сериале Питера Джексона «The Beatles: Get Back», будет оптимизирован для экранов IMAX — пройдет цифровой ремастеринг для соответствия качеству изображения и звука кинотеатров.  

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