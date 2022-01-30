Что такое сервис СберЗвук?

На данный момент, существует огромное количество стриминговых платформ, позволяющих слушать музыку.

 Да и вообще, мы можем наблюдать тенденцию, что большинство пользователей предпочитают слушать музыку на интернет-сервисах потокового аудио. В этой статье мы поговорим про «Сберзвук», где каждый сможет погрузиться не только в мир музыки, но и послушать качественные подкасты и аудиокниги.

Краткие сведения

Под сервисом «Сберзвук» подразумевается платформа с потоковым аудио. Дата основания проекта (до 2020 года от назывался Zvooq) – 24 сентября 2010 года. Основателями интернет-сервиса являются Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин. Как показывают данные, то к 2019 году обороты платформа превышали 345 миллионов рублей. В 2020 году компания Сбербанк выкупила ООО «Звук». Именно по этой причине мы можем видеть приставку –сбер в названии.

Существует два вида подписки – бесплатная и платная. При этом, платную подписку можно приобрести вместе с подпиской «Сберпрайм» или «Сберпрайм+» или отдельно. Платная подписка позволяет слушать сборники музыки без рекламы и в режиме оффлайн.

История проекта

24 сентрября 2010 года зародился музыкальный сервис под названием Zvooq, отцами которого стали Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин, по совместительству являющегося финансовым инвестором. Спустя год интернет-сервис интегрировался с социальной сетью Facebook.
2013 год – выпуск мобильного приложения Fonoteka;
2014 года – выпуск приложения с названием Zvooq, которое заняло позицию на верху рейтинга в App Store.
2015 год – заключение контракта с Sony Music (звукозаписывающая компания), благодаря которой сервис получил статус первого и единственного полностью лицензированного российского независимого сервиса.
2016 год – интеграция с Tele2: абоненты оператора имели возможность получить пробную подписку бесплатно. Партнерство и компанией Opera и Shazam;
2017 год – Zvooq имеет партнерство с оператором Мегафон, благодаря чему происходит объединение с двумя музыкальными платформами: Яндекс.Музыка и Boom.
2020 год – компания Сбербанк приобретает Zvooq. По статистике, в этом году число пользователей сервисом было больше шести миллионов. Сто процентов акций было приобретено Сбербанком. Михаил Ильичев, генеральный директор сервиса, утверждает, что за месяц после сделки выросло в два раза не только количество пользователей, но и количество установок приложения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU
Опасный союз: Кудрин и Хуснуллин хотят обезлюдить Россию?
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«По логике Кремля, сменяемость власти не является ценностью ни в каком смысле — наоборот, это сбой, которого лучше бы избегать»
Медведев объяснил, почему на Кубе нет российских военных баз
«Это, безусловно, геноцид» Планы немцев на Ленинград и ленинградцев во время блокады
Избранное
«Дело академика-диссидента стало побеждать ещё при его жизни. Юбилей, который праздновать стыдно»
Взбунтовавшийся Рим: акции протестов против введения ковид-сертификатов состоялись более чем в 80 городах Италии
«Тульский гектар» спасет Россию
Плюсы и минусы бамбукового настила
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
Опять по закону гор: Братья-омоновцы расстреляли экс-чиновника в Дагестане
Как максимально быстро увлажнить сухую кожу в зависимости от ее потребностей?
Русские и украинцы – один народ?
Скромный помощник для молодости и красоты
«Коронабесие и массовая вивисекция под видом вакцинации - сортировка человечества по способности сохранять разум под давлением»
6 главных ошибок родителей при работе с репетитором по английскому