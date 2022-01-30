Что такое сервис СберЗвук?

21:01 30.01.2022

На данный момент, существует огромное количество стриминговых платформ, позволяющих слушать музыку.

Да и вообще, мы можем наблюдать тенденцию, что большинство пользователей предпочитают слушать музыку на интернет-сервисах потокового аудио. В этой статье мы поговорим про «Сберзвук», где каждый сможет погрузиться не только в мир музыки, но и послушать качественные подкасты и аудиокниги.

Краткие сведения

Под сервисом «Сберзвук» подразумевается платформа с потоковым аудио. Дата основания проекта (до 2020 года от назывался Zvooq) – 24 сентября 2010 года. Основателями интернет-сервиса являются Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин. Как показывают данные, то к 2019 году обороты платформа превышали 345 миллионов рублей. В 2020 году компания Сбербанк выкупила ООО «Звук». Именно по этой причине мы можем видеть приставку –сбер в названии.

Существует два вида подписки – бесплатная и платная. При этом, платную подписку можно приобрести вместе с подпиской «Сберпрайм» или «Сберпрайм+» или отдельно. Платная подписка позволяет слушать сборники музыки без рекламы и в режиме оффлайн.

История проекта

24 сентрября 2010 года зародился музыкальный сервис под названием Zvooq, отцами которого стали Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин, по совместительству являющегося финансовым инвестором. Спустя год интернет-сервис интегрировался с социальной сетью Facebook.

2013 год – выпуск мобильного приложения Fonoteka;

2014 года – выпуск приложения с названием Zvooq, которое заняло позицию на верху рейтинга в App Store.

2015 год – заключение контракта с Sony Music (звукозаписывающая компания), благодаря которой сервис получил статус первого и единственного полностью лицензированного российского независимого сервиса.

2016 год – интеграция с Tele2: абоненты оператора имели возможность получить пробную подписку бесплатно. Партнерство и компанией Opera и Shazam;

2017 год – Zvooq имеет партнерство с оператором Мегафон, благодаря чему происходит объединение с двумя музыкальными платформами: Яндекс.Музыка и Boom.

2020 год – компания Сбербанк приобретает Zvooq. По статистике, в этом году число пользователей сервисом было больше шести миллионов. Сто процентов акций было приобретено Сбербанком. Михаил Ильичев, генеральный директор сервиса, утверждает, что за месяц после сделки выросло в два раза не только количество пользователей, но и количество установок приложения.