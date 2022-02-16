Открыт прием заявок в России на конкурс «Детское Евровидение 2022»

09:20 16.02.2022

Академия Игоря Крутого объявила о приеме заявок на российский Национальный отборочный тур детского «Евровидения», которые принимаются на официальном сайте конкурса с 15 февраля по 1 сентября 2022 года.

Национальный отборочный тур в России проводится традиционно в три этапа. В первом – профессиональное жюри, в которое войдут представители творческих профессий, отберут песни, соответствующие всем критериям международного конкурса. На втором этапе определятся участники финала Национального отборочного тура.

Кто будет представлять Россию на «Детском Евровидении-2022» в Армении, выяснится путем проведения голосования профессионального жюри (в состав которого войдут российские артисты и представители творческих профессий) и зрительского голосования.

