Карнеги-холл отменил выступления Гергиева и Мацуева

Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке объявил об отмене выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, которые должны были состояться на этой неделе, сообщает РБК.

В объявлении, размещенным концертным залом, говорится, что Венским филармоническим оркестром вместе Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Речь идет о трех выступлениях — с 25 по 27 февраля.

Представители концертного зала заявили, что данные изменения были сделаны "в связи с недавними событиями в мире".

Одновременно с этим мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева публично осудить действия России в отношении Украины. В противном случае дирижер больше не сможет сотрудничать с театром "Ла Скала".

"В "Ла Скала" идет "Пиковая дама", которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, который неоднократно говорил, что он близок к президенту России Владимиру Путину. Мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения", — заявил Сала.

Ближайший спектакль, в котором должен участвовать Гергиев, запланирован в миланском театре на 5 марта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2022, 17:41
    Гость: кю

    А Кремлевский дворец отменил выступления пробендеровских "селебрити" из прошлой статьи?

  2. 25.02.2022, 15:43
    Гость: охотник за бакланами

    Гнать их всех мокрыми тряпками из США и Европы, этих Гергиевых и Мацуевых.

  3. 25.02.2022, 14:24
    Гость: Старый

    Одичалым наглосаксам не нужна культура, они в своих влажных снах Океан копают и кого-то там пинают в Севастополе... Не трогайте убогих.

  4. 25.02.2022, 13:59
    Гость: Иван Иваныч

    Ну ничего. Мариинка ждёт Гергиева. Он совершил ПОСТУПОК , сыграв на развалинах Цхинвала и Пальмиры, и выступит в освобождённом Славянске.
    А это в миллионы раз важнее доя собственного народа, чем какой то вонючий Мэдисон, обгаженный реперами.

  5. 25.02.2022, 13:49
    Гость: stalker

    Во народ понесло (см. комментарии). Уже на личности перешли. Я про искусство вообще говорю, а не про то, у кого что за душой имеется.

Все комментарии (17)
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