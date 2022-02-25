Карнеги-холл отменил выступления Гергиева и Мацуева
Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке объявил об отмене выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, которые должны были состояться на этой неделе, сообщает РБК.
В объявлении, размещенным концертным залом, говорится, что Венским филармоническим оркестром вместе Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Речь идет о трех выступлениях — с 25 по 27 февраля.
Представители концертного зала заявили, что данные изменения были сделаны "в связи с недавними событиями в мире".
Одновременно с этим мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева публично осудить действия России в отношении Украины. В противном случае дирижер больше не сможет сотрудничать с театром "Ла Скала".
"В "Ла Скала" идет "Пиковая дама", которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, который неоднократно говорил, что он близок к президенту России Владимиру Путину. Мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения", — заявил Сала.
Ближайший спектакль, в котором должен участвовать Гергиев, запланирован в миланском театре на 5 марта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Кремлевский дворец отменил выступления пробендеровских "селебрити" из прошлой статьи?
Гнать их всех мокрыми тряпками из США и Европы, этих Гергиевых и Мацуевых.
Одичалым наглосаксам не нужна культура, они в своих влажных снах Океан копают и кого-то там пинают в Севастополе... Не трогайте убогих.
Ну ничего. Мариинка ждёт Гергиева. Он совершил ПОСТУПОК , сыграв на развалинах Цхинвала и Пальмиры, и выступит в освобождённом Славянске.
А это в миллионы раз важнее доя собственного народа, чем какой то вонючий Мэдисон, обгаженный реперами.
Во народ понесло (см. комментарии). Уже на личности перешли. Я про искусство вообще говорю, а не про то, у кого что за душой имеется.