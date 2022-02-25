Карнеги-холл отменил выступления Гергиева и Мацуева

10:15 25.02.2022

Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке объявил об отмене выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, которые должны были состояться на этой неделе, сообщает РБК.

В объявлении, размещенным концертным залом, говорится, что Венским филармоническим оркестром вместе Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Речь идет о трех выступлениях — с 25 по 27 февраля.

Представители концертного зала заявили, что данные изменения были сделаны "в связи с недавними событиями в мире".

Одновременно с этим мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева публично осудить действия России в отношении Украины. В противном случае дирижер больше не сможет сотрудничать с театром "Ла Скала".

"В "Ла Скала" идет "Пиковая дама", которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, который неоднократно говорил, что он близок к президенту России Владимиру Путину. Мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения", — заявил Сала.

Ближайший спектакль, в котором должен участвовать Гергиев, запланирован в миланском театре на 5 марта.