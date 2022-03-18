Рукопись текста Егора Летова «У войны не женское лицо» выставлена в Москве

02:40 18.03.2022

Раритеты, связанные с историей сибирского панка, выставлены на выставке «Вдрызг и вбрызг» в московской галерее 30/7.

В экспозиции порядка двух сотен артефактов. Особый интерес среди них представляют бобины с альбомом Гражданской обороны, «История "Посев" 1982-1985» (см фото в шапке новости), лента с концертником «Вершки и корешки», с которой распространялись записи легендарной московской студией «Колокол», фотографии тех лет, на которых можно увидеть Александра Башлачёва и Дмитрия Ревякина.

Большой интерес у посетителей вызывает магнитофон, на который была сделана запись первого акустического выступления Егора Летова «Песни в пустоту». Владелец этой аппаратуры Валерий Рожков рассказал пришедшим на выставку журналистам, как фиксировалось это выступление дома у его брата Александра Рожкова. Последний носил тогда прозвище Иваныч и далеко не все знают, что день оно было после одной из любительских постановок, в которой он особенно убедительно сыграл Чапаева.

Среди представленных экспонатов есть и бесценные рукописи Егора Летова. На одной из них весьма своевременно можно прочесть текст песни «У войны не женское лицо». Уникальна раскадровка дизайна первого издания альбома каверов советских песен от ГО «Звездопад», где Летов требовательно распоряжается отрезать одного из четырех оленей с репродукции картины.

Куратор выставки Александр Кушнир рассказал журналистам, как посетил в 1987году Подольский рок-фестиваль, где на него совершенно неизгладимое впечатление произвел «Калинов мост». Кстати, туда же в качестве зрителей отправились и Егор Летов с Янкой Дягилевой. Лидер ГО планировал даже внепланово выступить в Подольске, но, видимо время его тогда ещё просто не пришло.

Выставка продлится до 23 марта по адресу Петровка 30/7.

Текст и фото - Денис Ступников