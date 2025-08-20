Тысяча музыкантов сыграют мировые хиты на ЦСКА Арене

11:55 20.08.2025

11 октября в Москве на ЦСКА Арене пройдет шоу ROCK 1000, в котором примут участие тысяча музыкантов со всей России. Они исполнят легендарные хиты мировых рок-групп — от Metallica и AC/DC до Linkin Park и Nirvana.

Организаторы обещают масштабный музыкальный эксперимент: к гитаристам, басистам, вокалистам и барабанщикам присоединятся симфонический оркестр и рок-хор. Также на сцене выступит коллектив Vasiliev Groove, известный как ведущий российский проект барабанщиков. По словам создателей, шоу объединит профессиональных артистов и любителей всех возрастов в единую супергруппу.

Идея вдохновлена итальянским проектом Rockin’1000, когда тысячи музыкантов одновременно исполняют хиты легендарных команд. «Мы хотим передать этот драйв российской публике, добавив новые элементы — оркестр, спецэффекты, яркую сценографию», — отметил один из организаторов Роман Васильев.

Принять участие в концерте может любой музыкант старше семи лет, владеющий гитарой, басом, барабанами или вокалом. Для этого необходимо пройти онлайн-кастинг: заполнить заявку на официальном сайте, прикрепить видео живого исполнения и дождаться ответа кураторов.

Среди уже заявленных участников — экстрим-вокалист и блогер Егор Горбин, басист Андрей Жидков (Энджи), работавший с Глюкозой и Эрикой Лундмоен, а также финалисты музыкальных телепроектов Ася Макуха и Мелкон Вартанов. Организаторы уверены, что шоу станет одним из самых громких событий осени.