Трагически погиб основатель и экс-гитарист Mastodon Брент Хайндс

10:10 22.08.2025

В Атланте трагически погиб бывший соло-гитарист и сооснователь группы Mastodon Брент Хайндс. Музыканту было 51 год. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление коллектива.

«Мы находимся в состоянии непостижимой скорби и печали… прошлой ночью Брент Хайндс погиб в результате трагического несчастного случая», — говорится в официальном сообщении.

По данным местного новостного агентства Atlanta News First, Хайндс погиб в результате ДТП, когда его мотоцикл Harley Davidson столкнулся с внедорожником.

Хайндс основал Mastodon в 2000 году вместе с Троем Сандерсом, Биллом Келлихером и Бранном Дэйлором. Группа за 25 лет выпустила восемь студийных альбомов, среди которых Leviathan, Blood Mountain и Emperor of Sand, а в 2018 году удостоилась премии «Грэмми» за трек Sultan’s Curse.

В марте 2025 года музыкант покинул коллектив. Тогда участники заявили о «взаимном решении», однако позже Хайндс намекал в соцсетях, что его уход был вынужденным. Он критиковал коллег, утверждая, что был исключён из группы из-за внутренних разногласий.

Помимо музыки, Хайндс попробовал себя в кино: он снялся в пятом сезоне сериала HBO «Игра престолов» в роли одного из одичалых.