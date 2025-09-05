Ария раскрыла детали альбома «Когда настанет завтра»

08:55 5.09.2025

Группа «Ария» выпустила второй сингл с предстоящего 14-го студийного альбома. Песня получила название «Когда настанет завтра» и дала имя всей пластинке.

Композиция уже доступна на ведущих цифровых площадках, а также открыт предзаказ альбома.

По словам автора текста Маргариты Пушкиной, трек поднимает тему личного и общего будущего, противопоставляя отчаянию и страху надежду на новый день. Автор музыки Виталий Дубинин отметил, что универсальность названия определила выбор заголовка для всего альбома.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/38077997?utm_source=web&utm_medium=copy_link" rel="nofollow" target="_blank">Когда настанет завтра</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/164354" rel="nofollow" target="_blank">Ария</a> на Яндекс Музыке

Запись проходила на студии Solids Music, продюсером выступил Сергей Варламов, а за сведение и мастеринг отвечал Максим Самосват.

Альбом «Когда настанет завтра» будет включать 11 композиций, среди которых — «Последний бой», «Долина Смерти», «Память» и «Созвездие Ершалаим».

Полный трек-лист альбома:

1. Последний бой

2. Гордиев узел

3. Долина Смерти

4. Когда настанет завтра

5. Обгоняя время

6. Чёрный камень

7. Память

8. Ловец чужих сердец

9. Созвездие Ершалаим

10. Дух Свободы

11. Гордиев узел (акустическая версия) (bonus track)

Оформление релиза выполнено в формате панорамы, а его центральная часть уже представлена публике. Полный арт обещают показать позднее. В наиболее полном виде дизайн можно будет увидеть в виниловом издании.

Ранее «Ария» также анонсировала юбилейный тур, посвящённый 40-летию коллектива.