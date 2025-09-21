Вьетнам одержал победу на «Интервидении-2025»

В Москве завершился финал международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Главный трофей завоевал представитель Вьетнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, набрав 422 балла. Второе место заняло трио Nomad из Кыргызстана («Жалгыз сага» — 373 балла), третьей стала артистка из Катара Дана Аль-Мир (Huwa Dha Anta — 369 баллов).

Четвёртое место получила колумбийская певица Нидия Гонгора (347 баллов), пятое — таджикский артист Фаррух Хасанов (344 балла). Белорусская исполнительница Настя Кравченко с песней «Мотылёк» замкнула шестерку лидеров (341 балл).

Не обошлось и без скандалов. Так, представитель США, певица VASSY была вынуждена сняться с конкурса.  Исполнительница, имеющая также гражданство Австралии, не смогла выйти на сцену по причинам, не зависящим от организаторов и делегации США. Как сообщили в дирекции конкурса, решение связано с беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, направившего артистке официальную ноту.

Организаторы выразили сожаление в связи с невозможностью её участия, подчеркнув, что Соединённые Штаты остаются полноправным участником «Интервидения» и представлены в составе международного жюри легендарным экс-вокалистом групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернера.

Глобальную трансляцию конкурса посмотрели миллиарды зрителей, а победитель получил хрустальный кубок и приз в размере 30 миллионов рублей.

Финал «Интервидения-2025» собрал исполнителей из 23 стран и стал крупнейшей площадкой культурного обмена. Следующий конкурс «Интервидение-2026» пройдёт в Саудовской Аравии.

  1. 21.09.2025, 19:28
    Гость: stalker

    Ну что же, все правильно. Если бы призовое место досталось конкурсанту из России, могли возникнуть сомнения в объективности судейства и подсчёте голосов. А это свело бы на нет целесообразность участия в этом конкурсе исполнителей из других стран в дальнейшем.

