KREATOR выпустили новый сингл с грядущего альбома «Krushers Of The World»

Немецкая трэш-метал-группа Kreator объявила о выпуске своего шестнадцатого студийного альбома под названием «Krushers Of The World», который поступит в продажу 16 января 2026 года на лейбле Nuclear Blast.

Сегодня, 26 сентября 2025 года состоялась премьера первого сингла с пластинки — композиции Seven Serpents, на которую был снят видеоклип. Трек-лист альбома состоит из 10 композиций.

Автором обложки альбома выступил известный польский художник Збигнев М. Беляк, известный своими артами к пластинкам Carcass, Darkthrone, Mayhem, Ghost, Paradise Lost и другиим.

Запись альбома проходила на студии Fascination Street Studios в Швеции под руководством продюсера Йенса Богрена, ранее работавшего с Kreator над альбомами Phantom Antichrist и Gods Of Violence.

В поддержку релиза группа отправится в масштабный европейский тур, который стартует 20 марта 2026 года в Лиссабоне. В нем примут участие также группы Carcass, Exodus и Nails, а концерты охватят около двадцати стран.

