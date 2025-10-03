Kings of Thrash дадут серию концертов в России весной 2026 года

16:14 3.10.2025

Американская группа Kings of Thrash, созданная в 2022 году бывшими участниками Megadeth — басистом Дэвидом Эллефсоном и гитаристом Джеффом Янгом, выступит в России в марте 2026 года.

В рамках мини-тура запланированы четыре концерта: в Новосибирске (2 марта), Екатеринбурге (4 марта), Санкт-Петербурге (6 марта) и Москве (7 марта).

Концертная программа «The MEGA Years», с которой Kings of Thrash приедут в Россию, дает уникальную возможность погрузиться в дух эпохи 80-х и вживую услышать культовые треки в исполнении их создателей. В основную часть программы войдут треки из альбомов золотой эры Megadeth: «Killing is My Business… And My Business is Good!», «Peace Sells… but Who’s Buying?», «So Far, So Good… So What!», а также хиты из более поздних релизов.

«Думаю, мы собрали энергичный сет-лист и группу отличных музыкантов, чтобы передать дух жанра, который мы помогли создать и определить вектор его развития так много лет назад. Фанаты давно просили нас об этих песнях и, похоже, сейчас самое подходящее время вернуть их на сцену», – говорит Дэвид Эллефсон.

К Эллефсону и Янгу присоединятся вокалист и гитарист Чаз Леон, а также барабанщик Фред Эчинг.

Билеты уже доступны на сайте get-live.ru.

Мартовский тур Kings of Thrash 2026 года – беспрецедентное событие на российской концертной сцене, которое останется в памяти всех участников!