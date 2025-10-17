Умер легендарный гитарист и сооснователь Kiss Эйс Фрели

Эйс Фрели, оригинальный гитарист и один из основателей легендарной рок-группы Kiss, скончался 16 октября 2025 года в возрасте 74 лет.

Музыкант умер после падения, в результате которого получил черепно-мозговую травму и внутримозговое кровоизлияние. Несколько недель он находился под наблюдением врачей, но спасти его не удалось. По словам семьи, Фрели ушёл мирно, в окружении близких и друзей.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его кончины колоссален и превосходит всякое понимание. Размышляя обо всех его невероятных жизненных достижениях, мы думаем, что память об Эйсе будет жить вечно!» - говорится в заявлении семьи артиста, размещенного на его официальном сайте.

Пол Дэниел Фрели, известный поклонникам под сценическим именем Эйс и образом «Spaceman», стал символом раннего звучания Kiss. Он присоединился к группе в 1973 году вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом. Энергичные гитарные партии, выразительный макияж и эффектные пиротехнические шоу сделали его одним из самых узнаваемых музыкантов в мире рок-н-ролла.

Фрели покинул Kiss в 1982 году, сосредоточившись на сольной карьере, но вернулся в коллектив во время масштабного тура 1996 года и участвовал в записи альбома Psycho Circus. Позже он продолжил выступать с собственным проектом Frehley’s Comet и выпустил несколько сольных альбомов, включая 10,000 Volts в 2024 году — последнюю студийную работу музыканта.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2025, 16:12
    Гость: Реалло

    ...только вот весь рок, это.....
    Битлы,которые все это начали,Криденс,ЛЗ,Пурплы,Юрай Хип,Слейды,Флойды,Квины!,ЭЛО,Генезис,Габриэль,да и Элтон,Сюзи,Эйсидиси,Аэросмит и много-много еще великолепной Музыки.НО только не эти дурацкие Киссы.

  2. 17.10.2025, 12:23
    Гость: Ну а хоть бы и слышали

    "не про Музыку"- совершенно верно, только вот весь рок, это разве не тоже самое?
    Ну что в итоге "выдано на-гора"? -Правильно, "намолот баксов".
    Какая музыка, музыкальность, мелодичность ..? -о чем вы

  3. 17.10.2025, 11:55
    Гость: Оллес

    Я сам музыкант и меломан,но про этого товарисча никогда даже не слышал.Очередной т.н."легендарный"...
    Кисс - это вообще не про Рок,и не про Музыку,это чисто коммерческий балаган с одной единственной дурацкой песенкой про Ай воз мейд фо ловин ю...Все остальное - 50 лет однообразного глупого кривляния,
    вроде вот только в этом году угомонились,устроив очередной "Энд оф зе роуд",а то уже смотреть было страшно на размалеванных немощных но алчных стариков.Но почти Миллиард баксов намолотили.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Ушаков: сплоченную ненависть европейцев к России трудно пробить
Перемирие между Израилем и ХАМАС ни Израиль, ни ХАМАС не подписали — но Трампу плевать
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ назвал решение Латвии о депортации россиян бесчеловечным
Суд изъял у экс-судьи Верховного суда РФ Момотова активы на 9 млрд рублей
Избранное
Фестиваля «Органные вечера в Кусково», 1 июля — 9 августа 2023 года, Усадьба Кусково
«Сейчас наша страна приступает к своего рода Реставрации – к строительству на пустом месте, оставшемся от революционного разрушения»
Лидер «Конца Фильма» вспомнил «Женщину, с которой я переспал»
Если вы не занимаетесь геополитикой, то геополитика займется вами
Невероятная Ольга Кабо
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта?
«Торба-на-Круче» избавила своих поклонников от пугающих новостей
В Алабино готовятся к старту «АрМИ-2021»
Игорь Саруханов, 20 апреля, Lюstra Bar
8 способов организовать домашний офис
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации