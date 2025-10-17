Умер легендарный гитарист и сооснователь Kiss Эйс Фрели
Эйс Фрели, оригинальный гитарист и один из основателей легендарной рок-группы Kiss, скончался 16 октября 2025 года в возрасте 74 лет.
Музыкант умер после падения, в результате которого получил черепно-мозговую травму и внутримозговое кровоизлияние. Несколько недель он находился под наблюдением врачей, но спасти его не удалось. По словам семьи, Фрели ушёл мирно, в окружении близких и друзей.
«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его кончины колоссален и превосходит всякое понимание. Размышляя обо всех его невероятных жизненных достижениях, мы думаем, что память об Эйсе будет жить вечно!» - говорится в заявлении семьи артиста, размещенного на его официальном сайте.
Пол Дэниел Фрели, известный поклонникам под сценическим именем Эйс и образом «Spaceman», стал символом раннего звучания Kiss. Он присоединился к группе в 1973 году вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом. Энергичные гитарные партии, выразительный макияж и эффектные пиротехнические шоу сделали его одним из самых узнаваемых музыкантов в мире рок-н-ролла.
Фрели покинул Kiss в 1982 году, сосредоточившись на сольной карьере, но вернулся в коллектив во время масштабного тура 1996 года и участвовал в записи альбома Psycho Circus. Позже он продолжил выступать с собственным проектом Frehley’s Comet и выпустил несколько сольных альбомов, включая 10,000 Volts в 2024 году — последнюю студийную работу музыканта.
...только вот весь рок, это.....
Битлы,которые все это начали,Криденс,ЛЗ,Пурплы,Юрай Хип,Слейды,Флойды,Квины!,ЭЛО,Генезис,Габриэль,да и Элтон,Сюзи,Эйсидиси,Аэросмит и много-много еще великолепной Музыки.НО только не эти дурацкие Киссы.
"не про Музыку"- совершенно верно, только вот весь рок, это разве не тоже самое?
Ну что в итоге "выдано на-гора"? -Правильно, "намолот баксов".
Какая музыка, музыкальность, мелодичность ..? -о чем вы
Я сам музыкант и меломан,но про этого товарисча никогда даже не слышал.Очередной т.н."легендарный"...
Кисс - это вообще не про Рок,и не про Музыку,это чисто коммерческий балаган с одной единственной дурацкой песенкой про Ай воз мейд фо ловин ю...Все остальное - 50 лет однообразного глупого кривляния,
вроде вот только в этом году угомонились,устроив очередной "Энд оф зе роуд",а то уже смотреть было страшно на размалеванных немощных но алчных стариков.Но почти Миллиард баксов намолотили.