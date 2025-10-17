Умер легендарный гитарист и сооснователь Kiss Эйс Фрели

08:56 17.10.2025

Эйс Фрели, оригинальный гитарист и один из основателей легендарной рок-группы Kiss, скончался 16 октября 2025 года в возрасте 74 лет.

Музыкант умер после падения, в результате которого получил черепно-мозговую травму и внутримозговое кровоизлияние. Несколько недель он находился под наблюдением врачей, но спасти его не удалось. По словам семьи, Фрели ушёл мирно, в окружении близких и друзей.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покидал этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его кончины колоссален и превосходит всякое понимание. Размышляя обо всех его невероятных жизненных достижениях, мы думаем, что память об Эйсе будет жить вечно!» - говорится в заявлении семьи артиста, размещенного на его официальном сайте.

Пол Дэниел Фрели, известный поклонникам под сценическим именем Эйс и образом «Spaceman», стал символом раннего звучания Kiss. Он присоединился к группе в 1973 году вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом. Энергичные гитарные партии, выразительный макияж и эффектные пиротехнические шоу сделали его одним из самых узнаваемых музыкантов в мире рок-н-ролла.

Фрели покинул Kiss в 1982 году, сосредоточившись на сольной карьере, но вернулся в коллектив во время масштабного тура 1996 года и участвовал в записи альбома Psycho Circus. Позже он продолжил выступать с собственным проектом Frehley’s Comet и выпустил несколько сольных альбомов, включая 10,000 Volts в 2024 году — последнюю студийную работу музыканта.