Прохор Шаляпин выступит на фестивале нового русского стиля «Фолково»

10 и 11 января 2026 года в столице пройдет «Фолково» — яркий фестиваль, где русский фольклор встречается с современным искусством/ Место проведения — обновленный парк «Сокольники», где совсем недавно завершился второй этап благоустройства: теперь это продуманное до мелочей пространство для отдыха, гибрид между городским парком и дикой природой.

Событие поддерживает тренд на новый русский стиль, который в последние годы все ярче проявляется повсеместно: в искусстве, моде, культуре. Фестиваль обращается и к истокам — народным ремеслам, локальной культуре, русским сказкам и песням, историческим обычаям, традиционным зимним забавам. Гостей всех возрастов ожидает двухдневная программа: красочные фотозоны, арт-объекты, народные обряды, интерактивы и мастер‑классы, большая музыкальная программа и уличные шоу — всё в атмосфере зимней сказки и актуального русского стиля.

Парк «Сокольники» никогда еще не видели таким: в заключительные дни новогодних праздников посетители почувствуют себя словно внутри русской сказки. Как по волшебству, зимний парк наполнят удивительные декорации — деревянные избушки, зеркальные фотозоны. Кстати, образ красного огненного коня, как символа 2026 года, обещает стать самым популярным мотивом на фотографиях гостей фестиваля, которые в начале наступающего года заполнят соцсети.

Главная сцена «Просторы» станет центром музыкальной программы фестиваля «Фолково», в которой сливаются воедино традиции и современные арт-эксперименты. В числе хедлайнеров — любимец публики, герой интернета и автор лучших цитат 2025 года Прохор Шаляпин. Также в лайнапе: группы Zventa Sventana, Beloboka, Московский казачий хор и другие исполнители и коллективы, которые создадут атмосферу настоящего фольклорного праздника. Известные хиты обретут новую жизнь благодаря народному колориту и зазвучат совершенно неожиданно — аутентично, энергично и современно.

Гости «Фолково» окажутся в центре всевозможных забав и интерактивов: самый большой хоровод Москвы, бег в мешках, перетягивание каната, игра в городки, знакомое многим с детства окошко «В гостях у сказки», где все желающие послушают истории и разгадают загадки. Караоке-колодец — народные хиты хором под открытым небом, этно-скетчи — мини-постановки на основе сказок и мифов. В игровой зоне «Конек-горбунок» можно будет освоить хоббихорсинг: старинная забава с катанием на деревянных лошадках получит современную интерпретацию. Еще одна классическая игра — «Ручеек» — станет местом новых знакомств. Испытать себя на меткость можно будет в пространстве для стрельбы из лука, оформленном в духе народной сказки «Царевна-лягушка».

Зона «Народные таинства» познакомит с традиционными ремеслами и обрядами. В «Светлице мастеров» пройдут мастер-классы по росписи гипсовых шкатулок, созданию украшений из шерсти и металла. В «Обряднике» гости погрузятся в атмосферу старинных ритуалов — свадебного обряда, обряда на дружбу, колядования и других. В «Избе-гадальне» заглянут в будущее с помощью карт и других предсказаний. В бьюти-зоне «Девица-красавица» гостьям предложат плетение кос с лентами, украшение лица и рук узорами по мотивам народной росписи.

Дух фестиваля поддержат ряженые — персонажи в образах из русских сказок и деревенской жизни, одетые в красочные и аутентичные народные костюмы.

«“Фолково” — яркий пример события в парке, которое может раскрывать глубину русской культуры современным языком и делать ее по-настоящему близкой горожанам. В «Сокольниках» после масштабного благоустройства создано пространство, которое подарит посетителям новые впечатления. Фестиваль нового русского стиля продемонстрирует возможности обновленного парка: сочетание современного искусства, фольклора, ремесел создаст здесь особую атмосферу. Такие мероприятия, как “Фолково”, объединяют поколения и формируют собственные семейные ритуалы посещения парков», — рассказала генеральный директор АНО «Развитие парков» Юлия Адигамова.   

