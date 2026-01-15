Документальный фильм о Judas Priest покажут на Берлинале

19:32 15.01.2026

Документальная лента «Баллада о Judas Priest», посвященная легендарной британской хэви-метал-группе Judas Priest, получит мировую премьеру на 76-м Берлинском международном кинофестивале. Берлинале пройдет с 12 по 22 февраля.

Режиссерами фильма выступили известный документалист Сэм Данн и гитарист Rage Against the Machine Том Морелло, для которого эта работа стала режиссерским дебютом. Картина рассказывает о более чем полувековом пути Judas Priest — от рабочих кварталов Бирмингема до статуса мировых рок-икон — и подчеркивает влияние группы на музыку и культуру далеко за пределами метал-сцены. В фильме прозвучат знаковые композиции коллектива, включая «Breaking The Law» и «You’ve Got Another Thing Comin’», а центральными темами станут страсть, стойкость и наследие группы.

Сэм Данн отметил, что горд представить фильм о Judas Priest именно на Берлинале, и подчеркнул, что особенно рад возможности впервые показать его немецким поклонникам тяжелой музыки.

Judas Priest считаются одними из основоположников хэви-метала в 1970-е годы. За карьеру группа продала более 50 млн записей и выпустила 19 студийных альбомов. В 2022 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла. Альбом «Invincible Shield», вышедший в 2024 году, сделал Judas Priest первой метал-группой, выпускавшей студийные альбомы с разницей в 50 лет, и был номинирован на премию Grammy.

Участники Judas Priest заявили, что документальный фильм впервые покажет их жизнь без прикрас и цензуры, позволяя зрителям увидеть группу в новом, ранее не представленном свете.

По словам Тома Морелло и Сэма Данна, фильм прослеживает 50-летнюю историю коллектива и показывает, как Judas Priest не только сформировали звучание и визуальный облик хэви-метала, но и сделали жанр более открытым и инклюзивным.

Фильм создан компанией Banger Films. Продюсерами выступили Скот Макфадьен и Сэм Данн, исполнительными продюсерами — Том Морелло, Рик Крим, Шейла Степанек и Джейн Эндрюс. Проект представлен и распространяется Sony Music Vision.

В текущий гастрольный состав Judas Priest входят вокалист Роб Хэлфорд, басист Иэн Хилл, гитаристы Ричи Фолкнер и Энди Снип, а также барабанщик Скотт Трэвис.