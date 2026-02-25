Рок-опера «Юнона и Авось»  Алексея Рыбникова пройдет на сцене Кремля

Рок-опера «Юнона и Авось» с симфоническим оркестром пройдет 11 марта в Кремлёвском дворце. В спектакле заняты блестящие московские артисты – звёзды новой волны, а также ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова.

Авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы «Юнона и Авось» в авторской версии осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством Народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ, Лауреата премии Президента РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова.

В спектакле заняты блестящие московские артисты – звезды новой волны. В роли графа Николая Резанова – братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. В спектакле задействованы ведущие актеры Театра Алексея Рыбникова - Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех»).

Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 40 лет идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.

«Юнона и Авось», без сомнения является самой популярной и востребованной рок-опер как в России, так и за рубежом. 

