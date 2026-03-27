Музыканты классического состава King Diamond собрались снова

Четверо музыкантов классического состава KING DIAMOND конца 1980-х — Микки Ди, Энди Ла Рокк, Пит Блэкк и Хэл Патино — объявили о создании новой группы LEX LEGION. Вокалистом проекта стал Нильс К. Ру (PAGAN'S MIND).

Дебютный альбом «Lex Legion» выйдет в июне 2026 года на лейбле MNRK Music Group. Первый сингл «Sleep Eternally» запланирован к релизу на 31 марта, за ним последует композиция «Gypsy Tears».

Проект был инициирован Микки Ди и Питом Блэкком и сформирован при участии давних коллег и друзей. Музыканты отмечают, что работа над материалом велась без оглядки на прежние форматы и ограничения.

В записи альбома приняли участие бывшие участники KING DIAMOND, а также музыканты с опытом работы в MOTÖRHEAD, SCORPIONS и DEATH. По словам участников, звучание LEX LEGION сочетает элементы классического хэви-метала 1980-х с более прямолинейными аранжировками и современным продакшеном.

Тур в поддержку альбома запланирован на 2027 год.