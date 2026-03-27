Музыканты классического состава King Diamond собрались снова

Четверо музыкантов классического состава KING DIAMOND конца 1980-х — Микки Ди, Энди Ла Рокк, Пит Блэкк и Хэл Патино — объявили о создании новой группы LEX LEGION. Вокалистом проекта стал Нильс К. Ру (PAGAN'S MIND).

Дебютный альбом «Lex Legion» выйдет в июне 2026 года на лейбле MNRK Music Group. Первый сингл «Sleep Eternally» запланирован к релизу на 31 марта, за ним последует композиция «Gypsy Tears».

Проект был инициирован Микки Ди и Питом Блэкком и сформирован при участии давних коллег и друзей. Музыканты отмечают, что работа над материалом велась без оглядки на прежние форматы и ограничения.

В записи альбома приняли участие бывшие участники KING DIAMOND, а также музыканты с опытом работы в MOTÖRHEAD, SCORPIONS и DEATH. По словам участников, звучание LEX LEGION сочетает элементы классического хэви-метала 1980-х с более прямолинейными аранжировками и современным продакшеном.

Тур в поддержку альбома запланирован на 2027 год.

Выбор читателей
В США назвали страны, являющиеся главной угрозой безопасности
Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект
В Индии застряли капиталы России: что делать?
© KM.RU, Филипп Киреев
Протестные акции теперь не соответствуют закону
Избранное
Единственный рок-клуб Восточного Оренбуржья отметил свой юбилей новогодним фестивалем
«В результате бездумных постсоветских "реформ" Россия сейчас находится в гораздо худшем положении, чем СССР в годы первой пятилетки»
Кинопремьера Глеба Панфилова «Иван Денисович»: Солженицын писал совсем о другом
Операция Пластилин «Рутс»
Беременным – радость, остальным – хлопоты: что изменится с 1 июля
«В Вашингтоне явно нужно что-то предпринимать. И в том числе, задуматься о той цене, которую он платит за то, чтобы содержать всех шакалов»
Созвездие N feat. СЕГОДНЯМОЖНО «Трек, который ты искал» (интернет-сингл)
«Тайм-Аут», 17 апреля, «16 Тонн»
Sirix «Алкаш» (интернет-сингл)
«Именно в Донбассе стало понятно, что Запад поддержит любого, кто выступает против России, вне зависимости от его идеологических воззрений»
«"Путинский шпагат": победить – не дают, проиграть – невозможно, или 10 ошибок Путина»
