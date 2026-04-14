Фил Коллинз, Oasis и Iron Maiden войдут в Зал славы рока
Зал славы рок-н-ролла объявил имена артистов, которые пополнят список лауреатов в 2026 году. В число главных новых участников вошли Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis, Wu-Tang Clan, Sade, Billy Idol, Joy Division/New Order и Лютер Вандросс. Список представили в эфире специального выпуска American Idol.
Для Фила Коллинза это особенное признание: ранее он уже был включён в Зал славы как участник Genesis, а теперь получил отдельное место и за сольную карьеру. Для Wu-Tang Clan и Лютера Вандросса это стало первой номинацией, сразу завершившейся включением.
В этом году организаторы сделали ставку на редкое жанровое разнообразие. В одном списке оказались хэви-метал в лице Iron Maiden, бритпоп от Oasis, хип-хоп-легенды Wu-Tang Clan, постпанк-иконы Joy Division/New Order и утончённый соул Sade. Благодаря этому список 2026 года уже называют одним из самых ярких за последнее время.
Среди тех, кто в этот раз не прошёл отбор, оказались Mariah Carey, Lauryn Hill, Shakira и P!nk. При этом отдельными специальными наградами отметят Queen Latifah, Селию Крус, Фелу Кути, MC Lyte, Рика Рубина и других знаковых фигур музыкальной индустрии.
Торжественная церемония включения состоится 14 ноября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе, а телевизионную версию покажут в декабре.
Комментарии читателей
Шотландец
Еще ничего,а этих не знаю.
.напомнило:
Когда Коллинз получал награду ,или как это там,вроде
Музыкального Оскара,
Он пошел на церемонию награждения с Плантом,вокалом из
Led Zepp.,
Так дормен в дверях ему рявкнул:
-ты куда,деревещина?(redneck)
-как это куда? ,-опешил Коллинз
Тут подал свой вокал Плант:
-так это ж его будут награждать!
-Аааа...тогда sorry,-сказал doorman.
.
Потом Коллинз не раз говорил Планту,ядовито так:
-тебе повезло,ты красавчик,все тебя знают,везде пропустят...
И чесал свою лысину.