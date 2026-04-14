Фил Коллинз, Oasis и Iron Maiden войдут в Зал славы рока

08:27 14.04.2026

Зал славы рок-н-ролла объявил имена артистов, которые пополнят список лауреатов в 2026 году. В число главных новых участников вошли Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis, Wu-Tang Clan, Sade, Billy Idol, Joy Division/New Order и Лютер Вандросс. Список представили в эфире специального выпуска American Idol.

Для Фила Коллинза это особенное признание: ранее он уже был включён в Зал славы как участник Genesis, а теперь получил отдельное место и за сольную карьеру. Для Wu-Tang Clan и Лютера Вандросса это стало первой номинацией, сразу завершившейся включением.

В этом году организаторы сделали ставку на редкое жанровое разнообразие. В одном списке оказались хэви-метал в лице Iron Maiden, бритпоп от Oasis, хип-хоп-легенды Wu-Tang Clan, постпанк-иконы Joy Division/New Order и утончённый соул Sade. Благодаря этому список 2026 года уже называют одним из самых ярких за последнее время.

Среди тех, кто в этот раз не прошёл отбор, оказались Mariah Carey, Lauryn Hill, Shakira и P!nk. При этом отдельными специальными наградами отметят Queen Latifah, Селию Крус, Фелу Кути, MC Lyte, Рика Рубина и других знаковых фигур музыкальной индустрии.

Торжественная церемония включения состоится 14 ноября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе, а телевизионную версию покажут в декабре.