Фил Коллинз, Oasis и Iron Maiden войдут в Зал славы рока

Зал славы рок-н-ролла объявил имена артистов, которые пополнят список лауреатов в 2026 году. В число главных новых участников вошли Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis, Wu-Tang Clan, Sade, Billy Idol, Joy Division/New Order и Лютер Вандросс. Список представили в эфире специального выпуска American Idol.

Для Фила Коллинза это особенное признание: ранее он уже был включён в Зал славы как участник Genesis, а теперь получил отдельное место и за сольную карьеру. Для Wu-Tang Clan и Лютера Вандросса это стало первой номинацией, сразу завершившейся включением.

В этом году организаторы сделали ставку на редкое жанровое разнообразие. В одном списке оказались хэви-метал в лице Iron Maiden, бритпоп от Oasis, хип-хоп-легенды Wu-Tang Clan, постпанк-иконы Joy Division/New Order и утончённый соул Sade. Благодаря этому список 2026 года уже называют одним из самых ярких за последнее время.

Среди тех, кто в этот раз не прошёл отбор, оказались Mariah Carey, Lauryn Hill, Shakira и P!nk. При этом отдельными специальными наградами отметят Queen Latifah, Селию Крус, Фелу Кути, MC Lyte, Рика Рубина и других знаковых фигур музыкальной индустрии.

Торжественная церемония включения состоится 14 ноября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе, а телевизионную версию покажут в декабре.

Комментарии читателей

  1. 14.04.2026, 09:11
    Гость: Рокн ролл мертв,а я еще жив!

    Шотландец
    Еще ничего,а этих не знаю.

    .напомнило:
    Когда Коллинз получал награду ,или как это там,вроде
    Музыкального Оскара,
    Он пошел на церемонию награждения с Плантом,вокалом из
    Led Zepp.,

    Так дормен в дверях ему рявкнул:
    -ты куда,деревещина?(redneck)
    -как это куда? ,-опешил Коллинз
    Тут подал свой вокал Плант:
    -так это ж его будут награждать!
    -Аааа...тогда sorry,-сказал doorman.
    .
    Потом Коллинз не раз говорил Планту,ядовито так:
    -тебе повезло,ты красавчик,все тебя знают,везде пропустят...
    И чесал свою лысину.

Выбор читателей
Россия хочет создать свою суверенную территорию на Луне за 4,4 трлн рублей
Россия в ближайшие годы планирует войти в топ-3 мировых космических держав
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией
Стоп-кадр из видеотрансляции
Путин объявил пасхальное перемирие
Избранное
«Основы исламизации в Афганистане заложили не талибы. Его заложили Горбачев и ставший в этом отношении его марионеткой Наджибулла»
Павел Кашин боролся со злыми сущностями на Арбате
Дельфин исполнил новые песни в Москве
«Монгол Шуудан», 2 апреля, «Base»
Андрей Кудин «Ты больше не придешь»
Глава Росфинмониторинга – президенту Путину: «Врачи получили полмиллиарда долларов от зарубежных фармкорпораций»
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
«Виноваты участники программы»: у специалистов, поднимающих село, отбирают субсидии
семь пятниц «Этажи» (интернет-сингл)
ARTEMIEV, 13 января. Кафе «Март»
«Чтобы изменить ситуацию и сменить тренд вырождения, нужна смена мотивов. Материальная и социальная помощь – необходимы. Но не как основа этого процесса»
