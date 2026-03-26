Аня Ленская х Толя Царев «Идет дождь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Аня Ленская х Толя Царев, Название: «Идет дождь», Стиль: рок, Год: 2026

Аня Ленская — универсальная вокалистка. Певица пробовала себя в разных жанрах: рок, поп, панк, фолк и др. Но это, видимо, не конъюнктура, а своего рода творческий поиск и алхимическая лаборатория, где опытным путем получаются, например, цепляющие припевы. Рано или поздно Аня Ленская должна была прийти к гранжу, где как раз на взрывных хуковых рефренах все во многом и построено

В этом ей помог Толя Царев из тамбовской «Операции Пластилин», которому взаимодействовать с вокалистками — не привыкать. Правда, в сингле «Идет дождь» мужской и женский голоса звучат не на контрасте, а звучат в некой синергии, образуя собой единое пространство. Даром, что песня о разлуке, а дождь символизирует обновление и, похоже, обнуление после неудачных отношений.

