БеZ Б feat. Лучший Самый День «Мой бизнес» (интернет-сингл)

Исполнитель: БеZ Б feat. Лучший Самый День, Название: «Мой бизнес», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Понятие панк-рока имеет десятки определений. Среди них и отсутствие границ, и протест, и ноу фьюьче и чем ниже опустишься, тем выше поднимешься. Но особо никто не решался назвать панк — бизнесом. Но об этом все чаще задумываются группы, которые развиваются поступательно и наращивают аудиторию планомерно. Конечно, и такие группы не застрахованы от пустых залов, но и это в точности, как в бизнесе: то плюс, то минус, но ноль.

Две яркие панк-команды нового поколения «БеZ Б» и «Лучший Самый День» объединили усилия, чтобы рассказать о своих дорожных эпопеях. Гастроли заряжены четко: недосып, вокзал, очередной город. Периодически тебя теряют близкие, о чем в песне есть уморительный диалог почти в рэперском ключе с «малой»по телефону. Но все это мелочи по сравнению с энергетикой преданной публики, жарким слэмом и традиционным плаваньем гитариста «БеZ Б» по залу в надувной лодке. В финале песни понимаешь, что бизнес в данном случае — это не тупое заколачивание денег, а дело, которое не предашь.