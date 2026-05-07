Пятый элемент «Жизнь-марафон» (интернет-сингл)

Исполнитель: Пятый элемент, Название: «Жизнь-марафон», Стиль: электроника, Год: 2026

Ритмы жизни стремительно ускоряются с каждым годом. Если раньше, например какие-то яркие события спортивные были встряской для интертных граждан, то теперь у многих полоса препятствий начинается уже с утра по пути на работу.

Примерно об этом песня «Жизнь-марафон» группы «Пятый элемент». Идеологом проекта является поэтесса Лидия Захарчук. Ее конек — глубокие и при этом довольно лаконичные стихи, положенные на позитивную музыку. Из такого сочетания родилась, например, песня «Жизнь-марафон». Центральная метафора проста и понятна: несмотря на непогоду мы все время куда-то бежим, но этот вечный марафон может для нас даже не начаться, если вдруг споткнемся на подножке. Динамичная электронная музыка напрминает своим буйством красок песни, написанные к Олимпиаде 80. но здесь сильны и меланхоличные восточные мотивы, видимо, отдающие дань проигравшим. Ну а вопль победителя как бы зависает, позволяя продлить ему недолгий, возможно, триумф. Ведь новый марафон не за горами…

