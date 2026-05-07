«Дом Бернарды Альбы», 11 мая, Дом Simple Music

Simple Music Ensemble совместно с мастерской «ГОСТИ» (молодой театральный проект) представят 11 мая премьеру инструментальной драмы по мотивам пьесы «Дом Бернарды Альбы» и любовной лирики Федерико Гарсиа Лорки

Трагически погибший в 1936 году Лорка остаётся одной из ключевых фигур европейской литературы XX века. Авторы музыкально-сценической интерпретации обращаются к наследию великого испанского поэта и драматурга как к актуальному литературному нарративу – в его текстах поднимаются вопросы внутренней свободы, личностного конфликта, а также представлена широкая палитра сложных человеческих взаимоотношений.



Премьерный показ состоится 11 мая в Доме Simple Music (общественное городское пространство «Хлебозавод»). По словам создателей спектакля, центральная тема постановки – дефицит любви в обществе и трансформация человеческих отношений: как меняется материнская привязанность и чувства между мужчиной и женщиной.



В центре пьесы – трагедия подавления личной свободы и разрушительное влияние социальных установок. После смерти мужа Бернарда Альба вводит строгий траур и максимально ограничивает свободу своих пяти дочерей, фактически изолирует их от внешнего мира. Так развивается конфликт между стремлением к личной свободе и жёстким следованием установленным правилам, что и приводит к трагической развязке.



В тексте Лорки выстраивается целая гамма острых вопросов: влияние семейной власти и социального давления на человека, противостояние чувства и долга, а также положения женщины в традиционном обществе – все это определяет внутреннюю напряжённость драматического конфликта.



«Напрасно ты слушаешь плачущий ветер - никто не встревожит твой слух серенадой. В глазах, еще полных привычного зова, все больше унынья, все больше надсада; но девичье сердце в груди изнуренной все вспыхнуть способно с единого взгляда», – эти строчки Федерико Гарсиа Лорки как нельзя лучше передают настрой пьесы, её внутреннее напряжение и тему угнетенных чувств. Поэтому мы стараемся тщательно выстраивать музыкальное действие вокруг динамичного и напряженного текста Лорки, учитывая, как драматические актёры работают со словом: музыкальные решения должны помогать зрителю глубже почувствовать смысл происходящего, точнее улавливать его ритм и интонацию», – отметил основатель Simple Music Ensemble Григорий Волков.



Спектакль поставлен режиссёрами Анной Кривошеевой и Татьяной Бурель. Музыка выступает важным элементом сценического действия, значительная часть композиций создана участниками проекта специально для этой постановки. Режиссерская концепция во многом опирается именно на ансамблевое пение и музыку, придавая постановке особую выразительность. В ходе спектакля актёры исполняют авторскую хореографию: сами играют на музыкальных инструментах, поют на испанском и английском языках, читают стихи. В спектакле используются живые инструменты: гитара, бас-гитара, барабаны, тромбон, кларнет, скрипка, аккордеон, труба и фортепиано.



Новая постановка продолжает серию проектов Simple Music Ensemble, в которых произведения классической литературы служат основой для оригинальных сценических интерпретаций и переосмысляются через современные исполнительские формы и приёмы.

Начало в 18.00.



