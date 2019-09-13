Особенности выбора ПВХ окон

11:04

Если вы задумались об установке пластиковых окон, не торопитесь

Для начала, вам стоит узнать больше практической информации о ПВХ остеклении.

Классификация и виды

В компании Окна Оклон вы можете заказать пластиковые окна от производителя не только по лучшей цене, но и выбрав любую необходимую форму на свой вкус. Популярные варианты исполнения рам:

• Прямоугольные;

• Арочные;

• Треугольные;

• Круглые.

Ваше ПВХ окно может быть трапециевидным и даже многоугольным. По типу открывания створок пластиковые конструкции предлагают не меньшее разнообразие:

• Среднеподвесные. Модели позволяют распахивать створку по вертикали и горизонтали на 180 градусов относительно оси средней зоны;

• Поворотные откидные. Наиболее распространенный вариант, который можно увидеть буквально в любой квартире и офисе. Створку можно открывать и по горизонтали, и по вертикали. Необходимо лишь привести ручку в соответствующее положение;

• Фрамужные. Створка распахивается откидным способом. Как правило, она идет вниз. Однако в случае, предположим, с монтажом пластиковой конструкции в офисе, используется противоположный вариант;

• С поворотным открыванием. Еще одно классическое решение, когда створка открывается наружу или внутрь комнаты.

Отдельно стоит сказать о глухих окнах. Их единственным преимуществом является более доступная стоимость. Однако учтите, что ни в уходе, ни в удобстве использования вы не выиграете.

Выбор стеклопакета

Некоторые покупатели ошибочно полагают, что с увеличением количества камер качество стеклопакета возрастает. Однако нам бы хотелось сказать, что устанавливать 3-х камерные ПВХ окна следует только в том случае, если вы проживаете в холодном регионе.

Достоинства 3-х камерных стеклопакетов:

• Улучшенные показатели звукоизоляции;

• Высокие теплозащитные качества.

Однако в сравнении с 3-х камерными, 2-х камерные стеклопакеты выигрывают в плане способности пропускать свет и более низкой цены. Помимо этого, дополнительная камера существенно утяжеляет остекление. Это негативно отражается на работоспособности фурнитуры.

Если вы все же хотите приобрести ПВХ окна с 3-х камерным стеклопакетом, выбирайте модель с разбивкой на форточки (элементы меньших размеров). Но учтите, что цена окажется еще выше, а потерь света будет еще больше. Для того чтобы не совершить ошибку, советуем вам проконсультироваться по вопросу со специалистом.