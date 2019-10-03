Госдума по распоряжению Путина временно разместится в Доме союзов

21:38

Государственная Дума РФ временно будет размещена в здании Дома союзов по адресу Большая Дмитровка, дом 1. Соответствующее распоряжение от главы государства Владимира Путина получил управделами президента. Это связано с запланированным в здании Госдумы капитальным ремонтом.

Туда также переедут сотрудники подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и организаций, подведомственных управлению делами президента, которые обеспечивают деятельность нижней палаты парламента, сообщает газета "Ведомости".

Это здание принадлежит Московской федерации профсоюзов. В 2020 году на временное пребывание Госдумы в Доме союзов предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а в 2021 году - около 388 миллионов. Таким образом, плата за размещение депутатов во временном здании превысит 32 млн руб. в месяц.

Минфин уже предусмотрел дополнительное бюджетное финансирование переезда.

На реконструкцию зданий Госдумы из федерального бюджета будет выделено 3,4 млрд руб. в 2019-2020 гг. Еще 1 млрд руб. из бюджета Москвы будет потрачен на реконструкцию палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента, сообщал "Коммерсант".

