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Госдума по распоряжению Путина временно разместится в Доме союзов

21:38 3.10.2019
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Государственная Дума РФ временно будет размещена в здании Дома союзов по адресу Большая Дмитровка, дом 1.  Соответствующее распоряжение от  главы государства Владимира Путина получил управделами президента. Это связано с запланированным в здании Госдумы капитальным ремонтом.

Туда также переедут сотрудники подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и организаций, подведомственных управлению делами президента, которые обеспечивают деятельность нижней палаты парламента, сообщает газета "Ведомости".

Это здание принадлежит Московской федерации профсоюзов. В 2020 году на временное пребывание Госдумы в Доме союзов предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а в 2021 году - около 388 миллионов. Таким образом, плата за размещение депутатов во временном здании превысит 32 млн руб. в месяц.

Минфин уже предусмотрел дополнительное бюджетное финансирование переезда.

На реконструкцию зданий Госдумы из федерального бюджета будет выделено 3,4 млрд руб. в 2019-2020 гг. Еще 1 млрд руб. из бюджета Москвы будет потрачен на реконструкцию палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента, сообщал "Коммерсант".
 

Темы: Коммерческая недвижимость в Москве, Строительство и ремонт, Государственная Дума РФ
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