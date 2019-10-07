Современные жилые комплексы Москвы - особенности и преимущества

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Люди в современном мире все чаще задумываются о приобретении нового жилья

Сегодня рынок недвижимости предлагает варианты на любой вкус и кошелек. Особенной популярностью среди покупателей пользуются квартиры в новостройках. Как правило, застройщики возводят жилые комплексы в районах, удаленных от шумных улиц. Перед традиционными городскими массивами жилые комплексы имеют множество преимуществ.

Особенности жилых комплексов

Жилой комплекс - это совокупность жилых многоквартирных домов, которые объединяет архитектурный стиль, территория, а также социальная среда и общие предприятия обслуживания. В зависимости от особенностей проекта в жилой комплекс могут входить следующие объекты:

• жилые зоны;

• администрация;

• обслуживающие организации;

• образовательные учреждения;

• игровые площадки для детей;

• спортивные зоны для жильцов.

Помимо этого, рядом с жилыми домами могут располагаться зоны отдыха, лечебные заведения, парикмахерские, химчистки. Территории большинства жилых комплексов охраняются. Более того, к ним подведены отдельные подъездные пути. Соответственно, попасть на эту территорию можно только после уточнения цели визита гостя.

Среди преимуществ квартир в новостройках ЖК таких, как Саларьево парк, необходимо также отметить то, что покупатель получает жилье с прозрачной историей. В ходе проведения ремонтных работ владельцам не придется тратить силы на удаление старой отделки и переживать о проведении незаконной перепланировки. Жилье в новостройке соответствует современным стандартам качества. Здания возводятся с использованием новых материалов и технологий. В большинстве домов предусмотрены пандусы, просторные лифты и отдельные места в холле для расположения детских колясок.

Улучшенные планировки квартир

В домах современных комплексов можно приобрести квартиру различной площади. Независимо от размера, жилье имеет планировку, продуманную до мельчайших деталей. Если бюджет ограничен, семье удастся без каких-либо проблем подобрать компактную и очень уютную квартиру. Для наиболее требовательных покупателей с более широкими финансовыми возможностями архитекторы создают просторные двухэтажные квартиры с мансардой.

В случае грамотного подхода подобрать наиболее подходящий вариант жилья весьма просто. Современный рынок недвижимости предлагает множество жилых помещений. Квартиры с удобной планировкой можно купить по выгодным ценам. При выборе жилого комплекса рекомендуется учитывать место расположения, удаленность от работы и особенности инфраструктуры комплекса.

