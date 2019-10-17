]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Изъятые у чиновников элитные квартиры предложено выставлять на продажу

22:05 17.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

Министерство экономического развития РФ  выступило с предложением выставлять на торги незадекларированные квартиры, изъятые у чиновников и их родственников. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных и правовых актов. 

В настоящее время, согласно действующему законодательству, квартиры коррупционеров бесплатно передаются для социальных и государственных нужд, пишет "Коммерсант".

Как говорится в пояснительной записке к новому законопроекту, изымаемые квартиры представляют собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности, которое "нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений".

Минэкономики со ссылкой на Росимущество сообщило, что с 2015 года по середину 2019 года было конфисковано 49 квартир и домов общей кадастровой стоимостью более 1,1 млрд руб. При этом практика реализации конфискованного имущества неэффективна.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Элитная недвижимость, Министерство экономического развития РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.10.2019, 22:32
Гость: двойная выгода

конфисковали-продали, конфисковали-продали. И так 125 раз.
17.10.2019, 22:13
Гость: Лофт

Предлагаю покупателей так же отправлять туда же куда и предыдущих валадельцев :). Tо что они чисты перед законом показывает, всего лишь что кто то где то не доглядел )
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.