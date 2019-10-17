Изъятые у чиновников элитные квартиры предложено выставлять на продажу

22:05

Министерство экономического развития РФ выступило с предложением выставлять на торги незадекларированные квартиры, изъятые у чиновников и их родственников. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных и правовых актов.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, квартиры коррупционеров бесплатно передаются для социальных и государственных нужд, пишет "Коммерсант".

Как говорится в пояснительной записке к новому законопроекту, изымаемые квартиры представляют собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности, которое "нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений".

Минэкономики со ссылкой на Росимущество сообщило, что с 2015 года по середину 2019 года было конфисковано 49 квартир и домов общей кадастровой стоимостью более 1,1 млрд руб. При этом практика реализации конфискованного имущества неэффективна.