Компании ГК 1520 модернизируют Байкало-Амурскую магистраль и реконструируют искусственные сооружения

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Одним из самых легендарных и масштабных проектов ГК 1520 является реконструкция Байкало-Амурской магистрали

ГК 1520 модернизирует БАМ и строит мосты и эстакады

Группа компаний 1520 находится в числе самых крупных строительных холдингов России. Она включает в себя свыше 50 организаций по всей стране, в ее штате работает более 17 000 человек. ГК 1520 проводит строительные работы и капитальный ремонт 16 железных дорог страны. Наиболее масштабные и значимые проекты компании включают в себя создание новых станций столичного метрополитена, а также строительство Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. МЦД откроются для пассажиров уже в конце этого года.

Строительство мостов и эстакад

Одна из компаний ГК 1520, «Мостоотряд-47», профессионально занимается строительством и реконструкцией мостов и искусственных сооружений (ИССО), усилением и заменой пролетных строений, монтажом металлоконструкций, а также сдачей в аренду стройтехники российского и зарубежного производства: автомобильных, гусеничных и железнодорожных кранов; экскаваторов, автобетононасосов, автобетоносмесителей, землеройных машин и т.д. «Мостоотряд-47» завершил множество значимых проектов, в числе которых:

строительство в 2018 году пешеходного тоннеля на станции Гривно, приспособленного для маломобильных граждан;

организация ускоренного движения на участке Москва-пассажирская – Смоленская – Усово;

строительство в 2016 году железнодорожной эстакады через Рязанский проспект, а также пути Горьковского направления;

возведение в 2014 году пешеходного моста на станции Радищево Октябрьской железной дороги.

ГК 1520 модернизирует Байкало-Амурскую магистраль

Одним из самых легендарных и масштабных проектов ГК 1520 является реконструкция Байкало-Амурской магистрали. Ее развитием занимается подконтрольная холдингу организация «Бамстроймеханизация» – это лидирующая компания в сфере транспортного строительства в Дальневосточном регионе. Всего за 40 лет «Бамстроймеханизация» создала несколько сотен автодорог, железнодорожных насыпей и прочих транспортных объектов.

Модернизация Байкало-Амурской магистрали строительной компанией ГК 1520 может поспособствовать созданию кратчайшего межконтинентального железнодорожного маршрута Восток – Запад (протяженностью в 10 000 км), а также освоению обширной и богатой минералами территории в 1,5 миллиона кв. км. Так, Байкало-Амурская магистраль:

проходит вдоль 1000 км районов, пребывающих в вечной мерзлоте;

пересекает 11 полноводных рек;

проходит по 142 мостам и мимо;

пролегает сквозь 8 тоннелей;

проходит мимо более чем 200 станций.

В 2019 году ГК 1520 завершает первый этап модернизации БАМ. Следующий шаг – значительное расширение транспортной инфраструктуры, которое предполагает почти двукратное увеличение пропускной способности Восточного полигона, что составит 120 миллионов тонн. К 2024 году этот показатель будет увеличен до 184 миллионов тонн. Тогда же дополнительно начнут эксплуатироваться 1310 км главных железнодорожных путей, а также 32 разъезда. В период с 2020 по 2024 год Группой Компаний 1520 будут реконструированы 29 станций.