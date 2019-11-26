«Союзмультфильм» выделит 149 млн рублей на мультимедийный парк на ВДНХ

18:04

Киностудия "Союзмультфильм" выделит 149 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ.

"Выполнение строительно-монтажных работ по созданию мультимедийного парка "Союзмультфильм" в здании павильон №7 "Семена", расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 7. Начальная цена — 149 млн рублей", — говорится в документе на сайте госзакупок.

Работы, согласно условиям закупки, должны начаться с даты подписания договора и завершиться через три месяца с даты предоставления исполнителю доступа в помещение. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря.

Ранее председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщала, что мультимедийный парк киностудии на ВДНХ планируется открыть к лету следующего года, пишет "Интерфакс".

"Это будет первый мультимедийный настоящий парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Мы думаем, что и для детей, и для взрослых это будет очень большой центр притяжения. Планируем открыть его к лету следующего года", — сказала Слащева.