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«Союзмультфильм» выделит 149 млн рублей на мультимедийный парк на ВДНХ

18:04 26.11.2019
Павильон «Цветоводство». Автор Н. Грановский. Май 1958 года
© Главное архивное управление города Москвы
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Киностудия "Союзмультфильм" выделит 149 млн рублей на создание мультимедийного парка на ВДНХ.

"Выполнение строительно-монтажных работ по созданию мультимедийного парка "Союзмультфильм" в здании павильон №7 "Семена", расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, строение 7. Начальная цена — 149 млн рублей", — говорится в документе на сайте госзакупок.

Работы, согласно условиям закупки, должны начаться с даты подписания договора и завершиться через три месяца с даты предоставления исполнителю доступа в помещение. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря.

Ранее председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщала, что мультимедийный парк киностудии на ВДНХ планируется открыть к лету следующего года, пишет "Интерфакс".

"Это будет первый мультимедийный настоящий парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Мы думаем, что и для детей, и для взрослых это будет очень большой центр притяжения. Планируем открыть его к лету следующего года", — сказала Слащева.

Темы: Москва, Недвижимость, Парки аттракционов и развлечений, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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26.11.2019, 23:27
Гость: Скептик

А где он бабки взял?
Контора же убыточная...
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