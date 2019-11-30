Отделка поверхностей керамической плиткой

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Отделка полов, стен и других поверхностей выполняется разными материалами

Среди них часто выбирают керамическую плитку.

Основным составным веществом керамической плитки является глина. Кроме того, в нее добавляют материалы для придания прочности и цвета. Изготавливается плитка путем обжига. По форме плитка бывает квадратная и прямоугольная, по покрытию глазурованная и не глазурованная (с шероховатой поверхностью). Глазурованная плитка более износостойка. Плитку выполняют в различной цветовой гамме, что делает ее универсальной для любых стилей. Плитка разнообразна по формату, что позволяет создавать картины, по декоративному оформлению: имитация дерева, камня, кожи рептилий, тканей.

Наиболее часто керамическая плитка применяется для облицовки влажных помещений: ванной комнаты, кухни, реже прихожей. В ванных комнатах и кухнях применяется глазурованная плитка. Еще одним достоинством плитки является то, что она может скрывать небольшие неровности стен. Керамическая плитка не выделяет вредных, токсичных веществ, даже при воздействии высоких температур, не имеет запаха, гипоаллергенна, не проводит электрический ток, не горит, не деформируется от температурных воздействий, долговечна, ударопрочна, неприхотлива в уходе, надолго сохраняет цвет, кроме того, имеет относительно невысокую стоимость.

Немаловажным фактором является выбор проверенных производителей. Отталкивайтесь от отзывов друзей, знакомых и коллег по работе. Например, многие выбирают российско-итальянский бренд Atlas Concorde, что был основан в 2008 году.

Помните, керамическая плитка не обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками, холодная на ощупь и даже на вид. При падении тяжелых предметов, плитка, скорее всего, расколется. Но и с этим недостатком производители борются, дополняя ее новыми компонентами для прочности. Полы, покрытые плиткой жесткие, упавшие на нее предметы, скорее всего тоже будут повреждены. Пролившаяся на пол, жидкость может создать травмоопасную ситуацию. Финансовые затраты на работу по качественной облицовке керамической плиткой иногда превышают стоимость самой плитки. Качественная плитка имеет ровные края и точные геометрические размеры, иначе это брак.

При монтаже плитки, следует выровнять все явные сколы и впадины на поверхности стены, отштукатурить поверхность, чтобы клей схватился, а плитка продержалась долгие годы. Если облицовке подлежит пол, необходимо проверить правильность углов и горизонтальность основания. Если углы не имеет отклонений и стороны помещения равны, проблем с облицовкой пола не будет. Класть плитку на пол начинают с середины комнаты.

На плитку (если это стена) или на пол наносят слой специального клеящего состава. Можно нанести клеящий состав и на поверхность и на плитку, зависит от размеров последней. Облицовку стены начинают снизу, от пола. Для проверки уложенной плитки на ровность используют уровень. Для создания ровных швов применяются специальные пластиковые крестики. После окончания работ они убираются, а швы обрабатываются затиркой.

Процесс укладки плиткой не прост, требует различных материалов и инструментов, с которыми нужно уметь обращаться.