ЖК «Венский лес». Успешный дебют регионального лидера Унистрой в Уфе

16:05

Совсем недавно в эксплуатацию введен первый дом жилого комплекса «Венский лес» компании «Унистрой»

Это дебютный проект застройщика в Уфе, который был реализован даже на месяц раньше установленного срока. Новоселы вместе с компанией «Унистрой» отметили это событие праздником. Для жителей были организованы мастер-классы, музыкальный концерт, детская анимация и угощения.

В первом доме еще есть квартиры, которые ждут своих владельцев. Каждая квартира ЖК «Венский лес» отвечает требованиям комфорт-класса:

• Утепленные фасады.

• Функциональные планировки.

• Просторные кухни.

• Теплые лоджии.

• Живописный панорамный вид из окна на горы и акваторию р. Уфимка.

Даже если на сегодняшний день у вас нет всей суммы для оплаты квартиры, вы можете воспользоваться предложением от партнера застройщика, ЖНК, и купить квартиру в рассрочку на комфортных условиях.

Информация о комплексе

Жилой комплекс расположен в Советском районе. Экология здесь благоприятная для жизни: большой лесной массив, окружающий территорию позаботится о том, чтобы жители каждый день могли дышать свежим и чистым воздухом. Придомовая территория также располагает к прогулкам на природе. Пространство разделено на зоны, что позволяет каждому найти занятие в соответствии своим предпочтениям.

Вы можете уединиться в тени раскидистых деревьев, почитать книгу или насладиться общением с приятелями. Для тех, кто не представляет жизни без спорта, организованы функциональные спортивные площадки, велодорожки, большое поле для командных игр. Дети с удовольствием проведут время в веревочном городке или будут играть на оборудованных площадках, а родители смогут не беспокоиться об их безопасности.

Дома комплекса расположены таким образом, что формируют уютное пространство для всех жителей. Для обеспечения дополнительной безопасности, территория ограждена, для машин владельцев квартир отведена специальная парковочная зона на 449 мест и гостевые парковки.

Квартира в ЖК «Венский лес» станет тем самым домашним очагом, к которому хочется спешить в любое время года! Подробную информацию о наличии квартир можно получить на официальном сайте https://venales.ru/ или позвонив по телефону +7 (347) 225 81 52.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены на официальном сайте http://unistroyregion.ru.Копии проектных деклараций можно получить в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 104

