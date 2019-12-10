Комфортное жилье на материнский капитал

13:31

В связи с последними изменениями в законодательстве, материнский капитал можно расходовать не только на погашение долга или процентов на покупку недвижимости, но и на внесение первоначального взноса

Такие поправки были восторженно приняты молодыми семьями, для которых вопрос собственного жилья в приоритете.

Теперь не нужно долго ждать и копить средства, можно просто купить квартиру на материнский капитал https://tlt-dom.com/info/kupit_kvartiru_na_materinskii_kapital/. Причем, возможность покупки распространяется на любые объекты жилой недвижимости, в том числе и квартиры в новостройках комфорт-класса.

Критерии выбора квартиры

Выбирая квартиру для жизни с ребенком, следует обращать внимание на ряд нюансов:

• Экологичность района. То есть поблизости дома не должны располагаться промышленные или производственные объекты.

• Развитость инфраструктуры. Обращайте внимание на территориальную близость детских садов, школ, развивающих центров, поликлиник.

• Транспортную развязку. Желательно, чтобы возле дома были остановки маршрутов в различные направления.

• Парковку. Очень удобно, когда машина находится возле дома, и в случае спешки не нужно будет тратить время, чтобы добежать до стоянки.

• Благоустройство придомовой территории. Отметьте, есть ли во дворе детские площадки, зоны для семейного отдыха, велосипедные дорожки, обустроены ли отдельные зоны для выгула собак.

• Безопасность. Выбирайте дома с закрытой территорией, наличием охраны и круглосуточного видеонаблюдения.

Часто бывает, что дом расположен в хорошем районе, но абсолютно не приспособлен для проживания с маленькими детьми. Или, наоборот, есть площадки, рядом садик, но территориальное месторасположение вас совсем не устраивает.

Квартира в ЖК «Южный Бульвар»: документы и условия покупки

ЖК «Южный Бульвар» от лидера строительства «Унистрой» удачно сочетает в себе все преимущества:

• Отличное месторасположение.

• Современные планировки квартир с просторными кухнями.

• Благоустроенная придомовая территория и развитая инфраструктура.

• Использование экологичных материалов и современных технологий строительства.

Чтобы купить квартиру в ЖК «Южный Бульвар» на материнский капитал первым делом понадобится получить сертификат. Для этого нужно предоставить в пенсионный фонд паспорт, свидетельство о рождении или усыновлении всех детей и заявление.

Для совершения сделки с застройщиком также понадобится минимум документов. Порядок покупки квартиры можно узнать у представителей строительной компании «Унистрой» по телефону или непосредственно в офисе застройщика https://tlt-dom.com/. Комфорт нового жилья будет оценен по достоинству всеми членами вашей семьи!

Проектные декларации на сайте: http://tlt-dom.com/about/dokumenti/

Застройщик ЖК «ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР» ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН»