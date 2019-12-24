Медведеву пообещали решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году

13:26

Проблема обманутых дольщиков в России будет полностью решена к 2023 году. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун.

«С учетом набранных темпов и компетенций, которые мы получили, при взаимодействии с руководителями субъектов всю накопленную проблему мы сможем решить в течение ближайших трех лет», - сказал Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По словам Говоруна, на сегодня в Фонде под эти цели имеется 65 миллиардов рублей. Эти средства состоят из денег, которые предоставил бюджет РФ, субъекты Федерации и сам компенсационный Фонд. Он добавил, что этих денег будет достаточно для того, чтобы в наступающем году восстановить права еще порядка 40 тысяч обманутых дольщиков.

Как отмечает журнал «Компания», в сентябре мэрия Москвы объявила, что планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков в городе в 2022 году.