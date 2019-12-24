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Медведеву пообещали решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году

13:26 24.12.2019
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Проблема обманутых дольщиков в России будет полностью решена к 2023 году. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун.

«С учетом набранных темпов и компетенций, которые мы получили, при взаимодействии с руководителями субъектов всю накопленную проблему мы сможем решить в течение ближайших трех лет», - сказал Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По словам Говоруна, на сегодня в Фонде под эти цели имеется 65 миллиардов рублей. Эти средства состоят из денег, которые предоставил бюджет РФ, субъекты Федерации и сам компенсационный Фонд. Он добавил, что этих денег будет достаточно для того, чтобы в наступающем году восстановить права еще порядка 40 тысяч обманутых дольщиков.

Как отмечает журнал «Компания», в сентябре мэрия Москвы объявила, что планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков в городе в 2022 году.

Темы: Россия, Недвижимость, Рынок недвижимости в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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24.12.2019, 20:43
Гость: А

что происходит с теми, кто обманывает? А?
Кого обманули - понятно, им мы все скидываемся и платим из бюджета. А в бюджет как возвращаются деньги ? Или не возвращаются вовсе? Так это отличная схемы хищения из бюджета РФ!!!!! Зачем эту схему прекращать к 23-му году? Или придумали новую схему?
24.12.2019, 18:17
Гость: "Цыцанка,

обещанка, а дураку то, - радость!" (русская пословица).
24.12.2019, 16:12
Гость: Они

специально по фамилии должности подбирают.
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