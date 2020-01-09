Каким должен быть хороший пансионат для пожилых людей?

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Европейский опыт обогащает отечественные реалии. Это относится и к сфере ухода за пожилыми людьми

Сегодня никого не удивит факт, что целесообразнее, гуманнее по отношению к пожилому человеку будет нахождение в специализированном центре, где ему окажут медицинские услуги.

Качественный пансионат для пожилых людей - это возможность разместить человека как в одноместном, так и в двухместном, трехместном номере и более. Конечно, в связи с этим будет варьироваться и цена. Очень популярны двухместные номера для супругов, которые желают провести остаток дней вместе. И это вполне оправдано!

Что необходимо знать о пансионатах для пожилых людей

Активно они начали появляться с начала 90-ых годов. В странах Европы эта сфера услуг появилась гораздо ранее, но именно европейский, американский опыт и дал толчок развитию отечественных домов для пожилых людей. Часто люди спрашивают о том, можно ли предварительно приехать, осмотреть заведение, ознакомиться с распорядком дня людей, оценить профессионализм персонала, меню, систему ухода. Конечно, сделать это не только можно, но и нужно! Нюансы ухода за пожилыми людьми подразумевают следующее:

- Всегда удастся связаться с самим постояльцем или с обслуживающим персоналом по телефону, скайпу или же приехать лично в приемные часы.

- Предварительно необходимо собрать базовые справки: выписной эпикриз или выписку из амбулаторной карты, если имеется заболевание, а также документы, подтверждающие личность: паспорт, удостоверение участника военных действий и пр (часто это дает право на скидку).

- Если на руках есть анализы на отсутствие сифилиса, гепатита, микробактерий туберкулеза, то их тоже стоит предоставить. Однако если таких медицинских документов не имеется, то анализы будут проведены непосредственно на месте. Но они обязательны для исполнения. Также проверяется и кишечная флора на наличие патогенных микроорганизмов.

- Плюс, с собой необходимо взять минимальный набор личных вещей: обувь, носки, домашняя одежда, нижнее белье, одежда по сезону, гигиенические принадлежности и лекарства, которые назначаются врачом.

Что еще интересует пользователей?

Помимо самых распространенных вопросов людей интересует вопрос о том, можно ли разместить в пансионате людей с ограниченными возможностями, например, инвалидов-колясочников. Да, в хорошем заведении, даже если оно расположено не в мегаполисах, а в небольших городах (Королёв и пр.) создана «безбарьерная среда». Территории благоустроенные, питание доставляется в номер, хороший пансионат прекрасно адаптирован для таких случаев.