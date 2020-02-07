Советы по устройству канализации

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Строительные работы в доме и квартире стоит начинать с проектирования и расчета системы канализации

К монтажным работам приступаем после разработки схемы. Если для устройства загородной канализации важно решить, куда будут отводиться сточные воды, а также в каком объеме, то для многоэтажного дома свободной планировки не лишним было бы обратить внимание на использование бесшумной канализации. Прокладки канализации из такого трубопровода решает все проблемы с шумоизоляцией.

Также не стоит забывать об учете естественного уклона. Это является основной ошибкой при выполнении монтажных работ, и в дальнейшей эксплуатации приводит к засорам. Для труб разного диаметра и уклон выдерживают разный:

-для труб диаметром от 32мм до 50мм уклон должен быть не менее 3см на один погонный метр;

-для труб диаметром выше 110мм следует выдерживать уклон не менее 2см на погонный метр.

Еще одной важной деталью профилактики засоров является плавно выполненные повороты. Потому при выборе фасонных частей для трубопровода стоит обратить внимание на отводы SML на 45º. На горизонтальной разводке рекомендуется все повороты выполнять деталями, либо два на 45º, либо три на 30º,что сделает поворот плавным и уменьшит заливание. Существуют так же отводы на 15º, 68º, 88º, что разрешает максимально подстроить трубопроводы и компактно расположить под сложными конструкторскими решениями строительства.

Надо помнить о том, что после завершения отделочных работ в жилых помещениях может быть, очень сложно добраться до труб. Именно поэтому стоит уделить большое внимание вопросу герметичности.

В современном обществе сложно представить частный дом или дачу без канализации. И тут есть свои особенности, про которые не надо забывать и не стоит пренебрегать советами специалистов. Разработку вариантов разводки канализационной системы лучше проводить на стадии проектирования здания и в процессе строительства, хотя при необходимости эти работы можно выполнить и в уже возведенном доме, однако это может быть затратно. Нужно учитывать, что такая система формируется из двух взаимосвязанных элементов:

-внутренняя канализация;

-наружная канализация;

С внутренней канализацией все ясно – это конструкция из труб, связывающих отводы всех сантехнических приборов в единую систему. Но наружная канализация расположена за пределами дома и включает трубопровод, связанный с центральной системой канализации, либо с очистными сооружениями, подбор которых является очень важным вопросом.

Чтобы минимизировать количество ошибок, разработку проекта канализации лучше доверить специалистам, которые выберут наиболее подходящую технологию очистки и предоставят полную картину необходимой канализации.

