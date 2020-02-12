Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить
Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
Документ разработан во исполнение поручения правительства от ноября 2019 года, а также от ноября и декабря 2018-го.
Согласно законопроекту, помимо собственников, на возмещение убытков также смогут претендовать арендаторы сельхозземель и производственных помещений.
Размер убытков будут определять исходя из реального ущерба и упущенной выгоды. Также предлагается разработать правила оценки урона сельхознасаждениям. Возмещать ущерб можно будет как деньгами, так и недвижимостью.
Возмещение потребуется в том числе при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков или при изменении зон с особым использованием земель.
Сейчас собственники недвижимости могут рассчитывать на возмещение убытков, однако на практике из-за отсутствия четких правил получить компенсацию непросто.
Ранее, с 1 января, вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной. Теперь пострадавшим покупателям "криминальной" недвижимости положена компенсация от государства — в зависимости от выбора граждан в размере суммы реального ущерба или по кадастровой стоимости жилья.