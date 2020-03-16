Постройка зданий и сооружений — что нужно знать?

19:15

Процесс проектирования зданий или сооружений содержит в себе определенные этапы

На первом из них производится сбор всей разрешительной документации. В ее перечень входят документы, подтверждающие право собственности заказчика на застраиваемый земельный участок, разрешение местной администрации на постройку здания, заключения о возможности постройки от пожарной, экологической и санитарной организаций. Кроме того, в этот пакет включаются технические задания на подключение здания к системам городских коммуникаций и строительство подъездных дорог.

На следующем этапе проводятся инженерные изыскания. Они включают в себя изучение климатических условий, наличие и глубину залегания грунтовых вод, анализ состава почвы и ее несущая способность, наличие сейсмоопасных участков. Исходя из результатов исследования, принимаются решения о глубине возведения фундамента, расположению здания на участке и другим особенностям проекта.

Далее производится подготовка проектной документации

Она представляет собой разработку текстовых и графических документов, содержащих ряд разделов. К ним относятся схема участка, план строения, архитектурное решение, схемы прокладки инженерных сетей, смета строительных работ и список мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности здания. Затем создается рабочая документация, состоящая из набора рабочих чертежей и пояснения к ним.

После сбора и подготовки всех проектных документов осуществляется их экспертиза. Она проводится во всех случаях, за исключением строительства зданий, не представляющих технической сложности. Сущность экспертизы заключается в проверке чертежей на соответствие нормативам конструкционной прочности и безопасности. Производится анализ проектирования несущих конструкций, инженерных систем и прилегающей территории. Документация проверяется на соблюдение условий контролирующих органов — санитарной, экологической и противопожарной служб.

Экспертиза проводится как государственными, так и негосударственными организациями. Она может занять срок до двух месяцев, по истечении которого проектной организации выдается свидетельство с положительным или отрицательным результатом. В случае получения отрицательного заключения, проект дорабатывают и повторно направляют на экспертизу. При получении положительного заключения проектную документацию согласовывают с контролирующими органами и направляют подрядчику для исполнения.

На основе публикаций с сайта https://ozdu.ru/ozds_m1_m2_m3

