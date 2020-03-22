Деревянные каркасные дома: что нужно знать о «канадцах»

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Прежде чем вы начнете строить дом вашей мечты, вы должны подумать о технологии его строительства и видах материалов, используемых для этого

В итоге все это влияет на два ключевых фактора, то есть стоимость и время строительства вашего дома.

Канадская технология - почему это достойно внимания?

Дома, построенные по технологии деревянного каркаса, широко известные как «канадцы», приобретают все большую популярность в нашей стране. Люди все больше интересуются этим способом строительства жилых зданий. Помогает этому то, что появляется все больше и больше компаний, которые предоставляют профессиональные услуги в области консалтинга, расчета цен и эффективности строительства зданий.

Каркасное строительство

Принимая решение об использовании этой технологии, как и в случае с другими вариантами, вы должны тщательно изучить все плюсы и минусы каркасных домов. И перед тем, как выбрать подрядчика и подписать с ним договор, настоятельно рекомендуем ознакомиться с ее предыдущими реализованными проектами и тщательно изучить их.

Используемые в настоящее время технологии строительства позволяют нам сэкономить значительное количество времени. Традиционные технологии заменяются более быстрыми, более простыми в реализации решениями. Это видно даже в начале строительства, а именно - конструкторские бюро на рынке уже имеют полный спектр проектов и идей и только адаптируют их к нашим потребностям и финансам, что существенно сокращает продолжительность этого этапа. Основные предложения по архитектуре дома могут, например, состоять в том, чтобы отказаться от традиционного монолитного фундамента в пользу свайного и устранить цокольный этаж под домом (это экономит значительную часть затрат и сокращает время работ).

Каркасные дома - технические аспекты строительства

На каждом этапе строительства канадских каркасных домов наиболее важными являются точность исполнения, знание деревообработки и плотницких работ, а также самого строительного материала, то есть дерева, используемого для возведения конструкции. Что особенно важно, так это его вид, сорт, класс и уровень влажности, а также адекватная защита - пропитка, которая будет служить вам долгие годы.

Короче говоря, строительство и утепление такого дома заключается в возведении конструкции здания, которая затем заполняется изоляционными материалами и защищается снаружи и изнутри. Наиболее часто для каркаса используется древесина ели или сосны, а также их комбинации в соответствующих пропорциях. Кроме того, при возведении стен применяются плиты OSB, минеральная вата, гипсокартон, пароизоляционная пленка и некоторые другие материалы.

Каркасные дома - сечения стен

Ниже приведены примеры состава обычно используемых поперечных сечений стены (направление снаружи внутрь).

Внешняя стена:

- минеральная штукатурка,

- грунт,

- клей,

- сетка,

- клей,

- 50-200 мм фасадный утеплитель,

- плита OSB,

- конструкция из бруса 40 x 150 с интервалом 400-600 мм,

- 200 мм утеплитель между брусками,

- пароизоляция,

- 12,5 мм гипсокартон.

Внутренняя стена:

- 12,5 мм гипсокартон,

- конструкция из бруса 40 х 100 с интервалом 400-600 мм,

- 100 мм минеральная вата между брусками,

- 12,5 мм гипсокартон.

Ванные комнаты, кроме этого, нуждаются в пароизоляции на всех стенах и потолке.

Ключевым элементом «канадца» является, как и в других жилых зданиях, крыша, которая может иметь следующую структуру (слои перечислены сверху):

- битумная черепица,

- плита OSB,

- стропила 40 x 200 с отступом 400-600 мм друг от друга,

- 30 мм вентиляционный зазор,

- 150 мм утеплитель между стропилами,

- конструкция из реек 40 x 50 мм с шагом 400 мм,

- 50 мм утеплитель между рейками,

- пароизоляция,

- 12,5 мм гипсокартон.

Следующий элемент в каркасном доме - пол жилого чердака (слои сверху - с чердака):

- напольное покрытие,

- основа - панели OSB или доски,

- балки пола 230-280 мм с интервалом 400-600 мм,

- 150 мм минеральная вата между балками,

- конструкция из бруса 40 x 50 мм с интервалом 400 мм,

- 50 мм минеральная вата между рейками,

- 12,5 мм гипсокартон.

В случае крыши нежилой мансардой поперечное сечение выглядит немного иначе:

- битумная черепица,

- мембрана,

- плита OSB,

- стропила 40 x 180-210 с интервалом 400-600 мм.

Канадские дома - это оптимально

Как видите, деревянные каркасные дома, несомненно, имеют много преимуществ. Они позволяют сэкономить то, что всегда входит в стоимость любого строительства: время и деньги. Они также являются проверенной временем технологией. Канадские дома на протяжении многих лет были построены по всему миру.

Тем не менее, лучшим примером их продолжительности и качества жизни в них, является Скандинавия, которая характеризуется весьма суровым климатом и самым высоким количеством осадков в течение всего года. Эти здания не только быстро строятся, но, прежде всего, чрезвычайно комфортные и теплые. Однако следует помнить, что всего этого можно достичь, только если здание правильно спроектировано и построено.

Каркасная технология - это экономия сама по себе, поэтому не стоит экономить на ней еще. Если, конечно, мы действительно хотим достичь максимального эффекта и если мы хотим наслаждаться жизнью в таком доме в течение многих лет.

Фото с сайта forumhouse.ru

