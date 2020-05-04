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«Интеко» приобрела проект жилого комплекса у структуры Алишера Усманова

00:00 4.05.2020

Девелоперская компания «Интеко» выкупила у структуры Алишера Усманова проект жилого комплекса на месте бывшего здания издательского дома «Коммерсантъ» рядом со станцией метро «Сокол», сообщают «Ведомости» со ссыкой на  источник, близкий к одной из сторон сделки.

30 апреля «Интеко» объявила тендер на снос зданий, расположенных на улице Врубеля (там ранее находился «Коммерсантъ»), сказано на сайте Единой электронной торговой площадки.

Кроме того, 4 апреля гендиректором АО «Специализированный застройщик «Врубеля, 4», которому принадлежит здание «Коммерсанта», был назначен Егор Репников. Он возглавляет ООО «СЗ «Врубеля, 4», владелец этой фирмы ‒ «Интеко». Представитель последней от комментариев отказался. Также поступили и представители USM Holdings и девелоперской компании «Химки групп» (обе принадлежат Усманову).

В ноябре 2019 г. мэрия Москвы разрешила построить на месте «Коммерсанта» жилой комплекс с подземной автостоянкой общей площадью почти 33 000 кв. м. Инвестиции в строительство тогда участники рынка оценивали в 2,2‒2,9 млрд руб.

 

Темы: Коммерческая недвижимость в Москве
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