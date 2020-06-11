Минстрой рассматривает возможность заморозки цен на услуги ЖКХ

08:30

В Госдуме выступили за сохранение индексирования платы за услуги ЖКХ на уровне 2019 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минстроя России Владимира Якушева.

По его словам, в Госдуме рассматривается инициатива о том, чтобы не увеличивать с 1 июля тарифы за пользование услугами ЖКХ. Однако он отметил, что если это решение будет поддержано, то отрасли будет грозить "серьезное ндофинансирование".

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с соответствующей инициативой он адресовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Отрасль ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Власти отмечали как увеличение затрат отрасли, так и снижение платежной дисциплины граждан и компаний.

В конце октября прошлого года правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год. Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье — на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (+6,5%), минимальный — в Ненецком автономном округе (+2,4%).

Отмечалось также, что средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%.