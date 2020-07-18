Аспарагус: как ухаживать в домашних условиях

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Куст Аспарагуса точно нельзя назвать незаметным. В интерьере это пышное зеленое облако становится ярким акцентом

Это растение в качестве комнатной культуры раньше было очень распространено и часто встречалось в советских домах, но со временем о нем подзабыли, правда, ненадолго и на сегодняшний день Аспарагус снова набирает свою популярность. Его активно используют при оформлении букетов, садов и цветников, жилищ и других помещений самого разного предназначения.

Растение Аспарагус принадлежит к одноименному роду и отнесено к семейству Спаржевых. В современной классификации насчитывается более трех сотен видов этой культуры, которые распространены по всему Земному шару. Это многолетние травянистые растения, полукустарники, лианы с тонкими и гибкими стеблями. Функцию листьев выполняют кладодии (листовидные побеги), которые по своему внешнему виду напоминают тонкие мягкие иголки.

Кроме пушистой кроны, Аспарагус может порадовать своим цветением. Конечно, цветочки этого растения особой декоративной ценности не представляют. Они мелкие, светлые, но зато после их увядания начинают появляться красные круглые ягодки.

Корневище Аспарагуса мощное, поэтому растение легко зимует в открытом грунте даже в северных широтах. Его зеленые побеги на зиму отмирают, а весной отрастают новые, не менее красивые. Благодаря этой особенности Аспарагус можно выращивать в садах и на приусадебных участках во всех регионах России. Это декоративно-лиственное растение прекрасно подчеркивает яркий цветник, эффектно оттеняя буйство красок цветущих культур, а также хвойные композиции. Не менее привлекательно Аспарагус смотрится и среди других растений с красивыми листьями.

В комнатной культуре наибольшее распространение получили следующие виды:

• Аспарагус Мейера с красивыми ярко-зелеными пушистыми побегами, вырастающими в длину до 50-60 см.

• Аспарагус Перистый, предпочитающий расти в затененных уголках.

• Аспарагус Шпренгера – более светолюбивый.

• Аспарагус Спаржевидный со стелющимися побегами.

Отдельные виды Аспарагуса выращивают в качестве овощных культур. Эти виды носят название спаржа и их выращивают на специальных плантациях. В пищу пригодны только молодые мягкие побеги, они богаты витаминами и микроэлементами и на сегодняшний день без спаржи не обходится практически ни одно меню правильного и диетического питания. Остальные виды используются исключительно в декоративных целях. Аспарагусы прекрасно подходят для озеленения детских комнат, а также для создания вертикальных садов и «зеленых каскадов».

Как ухаживать за Аспарагусом



Освещение. В основной своей массе Аспарагусы довольно светолюбивы, за исключением Аспарагуса Перистого. Дома их размещают на подоконниках восточных или западных окон, а летом перемещают на балкон или в сад. Главное, защищать тонкие веточки от воздействия прямых солнечных лучей.

Температура. Аспарагус не страшится перепадов температуры, а вот сквозняк может сильно навредить его декоративности. В теплое время года ему будет комфортно при 20-22 градусов, а зимой, когда растение замедляет свой рост, его содержат при 14-15 градусов тепла.

Полив. Почву в горшке с Аспарагусом увлажняют по мере просыхания. Важно не допускать пересушивания земляного кома, но и переувлажнять субстрат тоже не стоит. Зимой полив должен быть более скудным, не допуская полного просыхания субстрата.

Влажность. В слишком сухом воздухе листочки Аспарагуса могут пожелтеть и осыпаться, поэтому его крону будет полезно иногда орошать мелкой водяной пылью. Растение с благодарностью воспринимает такие водные процедуры.

Удобрение. В качестве подкормки в почву вносят минеральные комплексы 2 раза в месяц в теплое время года.

Пересадка. Аспарагус обладает свойством стремительно разрастаться, поэтому его нужно будет каждый год пересаживать в горшок побольше. Пересадку проводят ранней весной, до начала стадии активного роста. Во время пересадки срезают все старые голые ветки, можно также удалить часть корневища, если оно сильно разрослось.

Обрезка. Обстригая старые оголившиеся побеги, можно стимулировать рост свежих, которые начинают появляться прямо из корневища. Поэтому для поддержания опрятного и здорового вида Аспарагуса, важно периодически осматривать растение на предмет «лысых» ветвей и своевременно их удалять.

Почва. К почве Аспарагусы неприхотливы. Они прекрасно растут в покупном универсальном субстрате. Для посадки можно смешать листовую и дерновую землю с небольшим количеством песка и торфяника.

Размножение. Проще всего размножить Аспарагус при помощи деления корневища. Если во время пересадки отрезать часть корня и посадить его в питательный увлажненный субстрат, то в скором времени делянка даст жизнь новому растению.

Свежесобранные семена также можно посадить. Для этого собирают созревшие красные ягодки, очищают их от мякоти и высвобождают семена. Посевной материал перед посадкой немного подсушивают и высеивают в грунт, слегка присыпают землей. Посадки накрывают пленкой и выставляют в теплое место, где постоянно поддерживается температура в районе 23-25 градусов. Время от времени пленку убирают, сеянцы, проветривают и увлажняют из распылителя.

Ранней весной можно попробовать укоренить стеблевые черенки. Их срезают и высаживают во влажный песок. Саженцам создают условия теплички, ежедневно проветривают и по мере необходимости увлажняют поверхность песка. Обычно через 4-6 недель молодые растеньица уже можно пересаживать в горшки.

Вредители. Паразитарные насекомые могут нанести непоправимый вред Аспарагусу. Это растение плохо переносит обработку химическими препаратами, поэтому лучше всего беречь его от нападений вредителей. Опасны для Аспарагуса тли и паутинные клещи.

Аспарагус прекрасно себя зарекомендовал в комнатном озеленении, ландшафтном дизайне и флористике. Выращивать эту культуру не составит особого труда. Благодаря своей неприхотливости и декоративности Аспарагус отлично подходит для любого помещения.

Фото с сайта prozvety.ru

