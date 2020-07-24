Как сверлить бетонную стену без шума: советы экспертов

16:33

Практически каждому из нас время от времени приходится брать в руки перфоратор или дрель

К сожалению, этим инициативам обычно не очень радуются соседи (даже если работы ведутся без нарушения закона о тишине). Работать, как правило, можно только в будние дни и только в дневное время, но даже в этот период стоит соблюдать тишину, насколько это возможно.

Вместе с экспертом «МаксиПРО» мы собрали для вас несколько советов, которые позволят сверлить с минимально возможным уровнем шума.

Используйте как можно более мощный инструмент



Снижению шума в данном случае будут способствовать два фактора. Во-первых, дрели и перфораторы высокой мощности, как правило, относятся к классу профессиональных инструментов. Обычно такие изделия оснащаются качественными электродвигателями, которые сами по себе издают меньше шума.

Во-вторых, с мощным инструментом вы значительно сокращаете время работы, а значит, и продолжительность акустической атаки на соседей.

Для малошумной работы по бетону предпочтительнее выбрать перфоратор. Если же вы собираетесь работать по кирпичу – используйте ударную дрель с победитовым сверлом. Важно использовать конкретно эти типы инструментов, чтобы не столкнуться с высоким уровнем шума и не превратить ремонтные работы в долгий и трудозатратный процесс.

В данном конкретном случае подойдет любой перфоратор мощностью от 800 Вт и энергией удара от 2,7 Дж, советует Ирина Макарова, менеджер по работе с профессионалами.

Применяйте дорогие твердосплавные буры



Чем мощнее ваш инструмент и чем лучше бур или сверло – тем быстрее вы закончите работу, не слишком потревожив соседей. Так, если при работе с бетоном однокромочный бур попадет в арматуру, то он не сможет пройти ее насквозь и будет издавать очень много шума. Более дорогой бур просверлит арматуру, что позволит продолжить работу дальше. Зарубежные твердосплавные буры стоят дороже, но с ними уровень шума будет ниже – также они имеют более долгий срок службы.

Меняйте режимы перфоратора и используйте «рывок»



У перфоратора есть два режима – ударный режим и режим сверления. Переход в режим сверления помогает несколько снизить уровень шума, хоть и не убавит его полностью.

Уменьшить шум можно и с помощью техники «рывка» – для этого отверстие сверлится несколькими последовательными рывками. Главное – не применять избыточное давление, чтобы не повредить буры и инструмент.

Уменьшайте обороты двигателя перфоратора



Уменьшение количества оборотов также нивелирует часть шума. Двигатель инструмента бывает очень громким, поэтому такая мера позволит меньше беспокоить соседей.

Используйте пробойник



Если вы используете для работы ударную дрель с победитовым сверлом, применяйте и пробойник – металлический штырь, подходящий по размеру к диаметру отверстия. Когда дрель стопорится при работе, отбойник вставляют в отверстие и бьют по нему молотком или кувалдой, периодически проворачивая сам штырь. Это помогает пройти наиболее плотные участки бетона, где дрель будет издавать слишком много шума. Способ достаточно трудоемок, но снижает громкость работ.

Выводы



Суммируем все вышесказанное в понятный и короткий список:

• Чем мощнее инструмент, тем меньше шума будет при работе с ним;

• Хорошие твердосплавные буры и победитовые сверла помогут эффективнее работать с твердыми материалами и тем самым снизить уровень громкости;

• Чередуйте различные режимы и техники при работе с перфоратором, снижайте количество оборотов двигателя перфоратора;

• Используйте пробойник в тех случаях, когда ваш инструмент застопорился и не может пробить особо плотный участок.

Удачи вам с ремонтом! Помните – чем быстрее вы сможете закончить сверление, тем меньше беспокойства доставите соседям. Работайте аккуратно, в положенное время и только с подходящим хорошим инструментом.

