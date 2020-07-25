Что такое проектно-строительная компании и преимущества работы с ними

20:09

Проектно-строительные компании - это общее название компаний, предоставляющих услуги по подготовке и реализации строительных или ремонтных работ "с нуля".

То есть, если предпринимателю необходимо построить, к примеру, гипермаркет в Подмосковье, он, конечно, может попробовать сделать все сам. Но это может занять слишком много времени.

Реализацией любой идеи должны заниматься профессионалы



Любой уважающий себя бизнесмен знает, что разбираться с законодательной базой, а уж тем более с проектной документацией, которая должна учитывать все очень непростые для понимания СНиПы, должны специально обученные люди, имеющие:

соответствующее образование;

опыт работы;

налаженные деловые контакты.

По данным компании ArxProektStroy, количество самостоятельно реализованных крупных строительных проектов на рынке Москвы и Подмосковья приближается к статистической погрешности. То есть, к услугам подрядчика на том или ином этапе прибегают все предприниматели. Это обусловлено в первую очередь тем, что заказчик не может бесконечно расширять штат сотрудников.

Строительные проекты стали слишком сложными. Невозможно заниматься одновременно согласованием графика с инвесторами, согласованием проекта в надзорных органах и согласованием графиков работ непосредственно со строительными компаниями.

Почему лучше отдать предпочтение проектно-строительной компании



Проектно-строительные компании могут предлагать разный спектр услуг. Чем он шире - тем проще для заказчика. В идеале, проектно-строительная компания начинает с разработки техзадания на проектирование, а заканчивает техническим заказом на строительство, осуществляя при этом авторский надзор за ним.

Несмотря на то, что такие услуги стоят недешево, комплексно они позволяют сэкономить миллионы рублей. Заказывая каждую услугу в отдельности, предприниматель переплачивает на каждом из этапов проектирования.

Кроме того, он может быть не осведомлен о том, какие именно имеются способы сэкономить. Как именно можно без последствий для бизнеса обойти законодательные препоны. Наличие в инженерно-строительных компаний постоянного штата сотрудников, каждый из которых занят своим делом, снижает стоимость работ в целом.

Заказчик может не опасаться того, что проект, вышедший на стадию технического заказа, составлен неправильно или имеет недочеты, которые не позволят начать строительство. В случае, если недочеты все-таки обнаружены, ответственность за них несет инженерно-строительная компания. Которая понесет как прямые, так и репутационные убытки.