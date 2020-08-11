Вентиляционные решетки для фронтона: необходимость установки, основные виды и преимущества использования
Повышение температуры воздуха до 100 градусов и более при отсутствии исправной вентиляции или сырость в период затяжных осенних дождей — все это может стать причиной:
- гниения и порчи мебели и отделочных материалов на верхних этажах;
- резкого повышения температуры в комнатах;
- необходимости задействовать энергоемкую климатическую технику для создания благоприятной обстановки во внутренних помещениях.
Решением проблемы могут стать вентиляционные решетки для фронтона, благодаря которым удастся обеспечить эффективный воздухообмен между чердачным помещением и окружающей средой. Летом приток свежего воздуха не позволит температуре достичь критически высокой отметки. А в холодное время года проветривание помещения снизит уровень сырости и не позволит грибку поселиться в деревянных опорных конструкциях.
Технические особенности и виды вентиляционных фронтонных решеток
Вентиляционные решетки для фронтонов представляют собой встраиваемые конструкции с системой жалюзи и стекловолоконной сеткой, исключающей проникновение в дом птиц и вредных насекомых. Прочная рама позволяет устанавливать изделия на любой вид фасадной облицовки — сайдинг, штукатурку, деревянные панели, кирпич или бетон на новых зданиях и на объектах, подлежащих реставрации и обустройству. Благодаря специальной окантовке удастся легко обеспечить герметичность монтажа и надежно заделать стыки между стеной и рамой решетки.
В зависимости от материала изготовления различают:
- Алюминиевые модели — отличное сочетание прочности и легкости. Отличаются продолжительным сроком службы и эстетичным внешним видом.
- Стальные решетки — обладают исключительной механической прочностью, защищены полимерным покрытием, что исключает коррозию и позволяет придать изделию привлекательный вид.
- Полимерные материалы — имеют небольшой вес и приемлемую стоимость, отличаются непродолжительным сроком службы из-за разрушающего действия УФ излучения.
Форма вентиляционных решеток для обустройства фронтонов выбирается с учетом конструкции кровли и особенностей отделки фасада здания. Вниманию покупателей предложены изделия полукруглой и круглой формы, восьми- и шестиугольные, прямоугольные и овальные конструкции, образцы в виде арок и другие варианты, изготовленные на заказ по дизайнерским проектам.
Преимущества применения вентиляционных фронтонных решеток
В числе достоинств данного решения следует обозначить:
- энергонезависимую естественную вентиляцию, доступную в любое время года;
- простоту установки и эксплуатации;
- возможность отказаться от обустройства дорогостоящей принудительной вентиляции;
- снижение нагрузки на конструкцию кровли за счет уравновешивания давления на чердаке и в окружающей среде.
Установка фронтонных решеток — лучшее, что можно сделать для создания и поддержания благоприятной обстановки в доме.