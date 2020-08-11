Вентиляционные решетки для фронтона: необходимость установки, основные виды и преимущества использования

16:20

Сложный микроклимат подкровельного пространства может оказывать негативное влияние на обстановку в доме

Повышение температуры воздуха до 100 градусов и более при отсутствии исправной вентиляции или сырость в период затяжных осенних дождей — все это может стать причиной:

гниения и порчи мебели и отделочных материалов на верхних этажах;

резкого повышения температуры в комнатах;

необходимости задействовать энергоемкую климатическую технику для создания благоприятной обстановки во внутренних помещениях.

Решением проблемы могут стать вентиляционные решетки для фронтона, благодаря которым удастся обеспечить эффективный воздухообмен между чердачным помещением и окружающей средой. Летом приток свежего воздуха не позволит температуре достичь критически высокой отметки. А в холодное время года проветривание помещения снизит уровень сырости и не позволит грибку поселиться в деревянных опорных конструкциях.

Технические особенности и виды вентиляционных фронтонных решеток



Вентиляционные решетки для фронтонов представляют собой встраиваемые конструкции с системой жалюзи и стекловолоконной сеткой, исключающей проникновение в дом птиц и вредных насекомых. Прочная рама позволяет устанавливать изделия на любой вид фасадной облицовки — сайдинг, штукатурку, деревянные панели, кирпич или бетон на новых зданиях и на объектах, подлежащих реставрации и обустройству. Благодаря специальной окантовке удастся легко обеспечить герметичность монтажа и надежно заделать стыки между стеной и рамой решетки.

В зависимости от материала изготовления различают:

Алюминиевые модели — отличное сочетание прочности и легкости. Отличаются продолжительным сроком службы и эстетичным внешним видом.

Стальные решетки — обладают исключительной механической прочностью, защищены полимерным покрытием, что исключает коррозию и позволяет придать изделию привлекательный вид.

Полимерные материалы — имеют небольшой вес и приемлемую стоимость, отличаются непродолжительным сроком службы из-за разрушающего действия УФ излучения.

Форма вентиляционных решеток для обустройства фронтонов выбирается с учетом конструкции кровли и особенностей отделки фасада здания. Вниманию покупателей предложены изделия полукруглой и круглой формы, восьми- и шестиугольные, прямоугольные и овальные конструкции, образцы в виде арок и другие варианты, изготовленные на заказ по дизайнерским проектам.

Преимущества применения вентиляционных фронтонных решеток



В числе достоинств данного решения следует обозначить:

энергонезависимую естественную вентиляцию, доступную в любое время года;

простоту установки и эксплуатации;

возможность отказаться от обустройства дорогостоящей принудительной вентиляции;

снижение нагрузки на конструкцию кровли за счет уравновешивания давления на чердаке и в окружающей среде.

Установка фронтонных решеток — лучшее, что можно сделать для создания и поддержания благоприятной обстановки в доме.

