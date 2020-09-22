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Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%

08:35 22.09.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская

К концу 2020 года цены на новостройки могут вырасти на 12-15 процентов, пишет газета "Известия".

Отмечается, что с начала текущего года цены в стране выросли на 5-8 процентов. До конца года рост цен на недвижимость может составить до 12%, а в некоторых регионах стоимость 1 квадратного метра на первичном рынке недвижимости может увеличиться более чем на 15%. Стоимость вторичного жилья к концу года может вырасти на 7%.

Эксперты объясняют это высоким спросом на программы льготной ипотеки, а также выходом на рынок граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость.

Отмечается, что цены на российском рынке жилья значительно растут уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.

Темы: Недвижимость, Цены на недвижимость
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 11:21
Гость: Алексей

Думаю в валюте цена будет падать, возможно даже в рублях, сейчас спад и к тому же с короновирусом, границы закрыты в целом и движение ограничено.
22.09.2020, 10:37
Гость: Помпон

Если население не растет, спрос будет падать, как ни тасуй карты. 5 лет назад никто не думал, что цена на газ обвалится. Здесь то же самое. Последние вздохи.
22.09.2020, 09:59
Гость: майк

Рост цен на новостройки в Новой Москве почти полностью «съел» выгоду от льготной ипотеки для заемщиков.
Ростовщичество государственное. Лишить здравоохранения и не закупать лекарства, перечислить на ипотеку, в духе сегодняшней России.
Необоснованно взвинтили. В СССР за 3 года можно было получить. В 90-х за полгода в кооперативе.
Покупай торопись, потом причешут, все что не в кармане спрятано, уже не твое.
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