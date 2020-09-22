Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%

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К концу 2020 года цены на новостройки могут вырасти на 12-15 процентов, пишет газета "Известия".

Отмечается, что с начала текущего года цены в стране выросли на 5-8 процентов. До конца года рост цен на недвижимость может составить до 12%, а в некоторых регионах стоимость 1 квадратного метра на первичном рынке недвижимости может увеличиться более чем на 15%. Стоимость вторичного жилья к концу года может вырасти на 7%.

Эксперты объясняют это высоким спросом на программы льготной ипотеки, а также выходом на рынок граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость.

Отмечается, что цены на российском рынке жилья значительно растут уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.